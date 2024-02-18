　　OPPO创始人陈明永：OPPO要致力成为AI手机的引领者和普及者

【天极网手机频道】在新年假期，OPPO正式宣布正式进入 AI 手机时代!并且就在除夕夜前夕，OPPO公司还向旗下千万用户推送了 ColorOS 第一个AI系统版本―― ColorOS AI 新春版作为龙年礼物。

今天是众多行业开工的第一天，OPPO创始人陈明永对于AI手机行业以及OPPO手机未来发展的道路发表了一些看法。详细来看，OPPO创始人陈明永称：2024年是AI手机元年。未来五年，AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机。通过Al，我们可以把手机的体验重新做一遍，帮助用户实现更高价值。春节期间，我们推送了最新的Al应用，把率先在Find X7系列上带来的全新体验，带到了超千万用户的面前，让很多用户爱不释手。为全球用户提供美好的智慧生活，是OPPO一直以来的追求。AI手机时代的到来，让我们离真正的智慧生活更近了一步。科技让人更自在，这是科技带来的善意和美好，也是我们的幸运和责任。

以上图片是OPPO创始人陈明永的全文。这里小编也是通过OPPO一款旧机型使用了ColorOS AI 新春版，里面的智能消除功能确实很好用，可以加强普通用户拍照的出片率。我们还可以在负一屏搜索小布助手并点击进入，选择连麦体验超拟真语音对话，或点击全部技能了解小布更多新能力。

截至目前，支持升级ColorOS AI 新春版的机型有：OPPO Find X7系列、OPPO Reno11系列、一加 12、一加11、OPPO Reno10系列等。