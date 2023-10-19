旗舰影像首次登陆折叠屏，OPPO Find N3引领行业全面进化

【天极网手机频道】近两年折叠屏手机市场的愈发成熟，各个形态的折叠产品也是百花齐放。不过受制于机身尺寸、重量等物理条件，折叠屏手机在影像上仍存在短板。比如广角长焦没有办法兼顾，又或者传感器尺寸远不及直板旗舰等。10月19日，OPPO正式亮相第三代折叠屏旗舰手机Find N3，它搭载的次世代「折叠像素」传感器，借助容量更大的双层晶体管结构，既解决了传感器问题尺寸，同时又实现了像素光子容量的大幅提升，让折叠屏手机影像全面进化。

天极网了解到，传统折叠屏受限于空间限制，往往会为了追求轻薄而妥协影像能力。Find N3 在持续引领轻薄设计的同时，将通过新时代的影像技术突破传感器尺寸的限制，为折叠屏第一次带来真正不妥协的旗舰影像。在传感器面积约为一英寸传感器 IMX989 一半的前提下，拥有「折叠像素」的Find N3可在极限光比场景中实现其 120% 的动态范围。与同尺寸传感器相比，Find N3 也可实现高至 220% 的动态范围。和上一代 Find N2 相比，折叠像素传感器更为Find N3 带来 20%的感光能力提升以及高至 355% 的动态范围。

传统折叠屏只能实现在亮度和色彩二选一，而Find N3 通过「折叠像素」传感器配合超光影图像引擎，以实现超越传统折叠屏的细节表现力。在高动态的光照环境下，Find N3可以呈现自然的光影，实现高光不过曝，阴影不死黑，色彩准确还原，用光影为整个画面塑造立体感、空间感与临境感。即使面对暗光拍摄环境，Find N3 的折叠像素广角依然可以拍摄出有清晰、纯净，有细节的暗部画面。折叠像素传感器还支持 DOL HDR 和 DCG HDR 的双 HDR，实现更好的暗光场景和运动场景中的 HDR 表现。

值得一提的是，Find N3 还搭载折叠屏从未有过的「超光感潜望长焦」，其拥有6400 万超高像素的 1/2 英寸大底传感器， f/2.6 大光圈，镜片融合超低反镀膜与BG旋涂制备技术确保光学品质。并且采用 D-Cut 镜头设计，在相同高度下提供 23% 的更大进光量。使 Find N3 的「超光感潜望长焦」在 3X 和 6X 焦段中都可提供卓越的清晰度与光影表现力。

在OPPO「超光影图像引擎」、「自然色彩引擎」加持下，Find N3通过计算实现更真实的光影过度，为二维的照片打造出空间感、立体感、临境感。「专业哈苏人像」更是带来强度有变化的自然空间景深效果，借助OPPO算法，Find N3可以准确地计算出渐进式的光斑亮度分布、让散落在各处的光斑都有正确的空间关系和自然的强弱关系。通过 F1.4 - F16 的光圈调整，用户可以自定义光斑的效果和虚化程度。总而言之，软硬件双管齐下，让Find N3具备了与直板影像旗舰的综合拍摄体验，同时也开启折叠行业“全影像”时代，让折叠屏手机再也不必忍受“阉割版”影像。目前，这款影像实力全面跃升的折叠屏旗舰Find N3已正式发布，感兴趣的朋友可多关注。