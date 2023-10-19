轻薄与实力并重，OPPO Find N3打造折叠屏旗舰新标准

【天极网手机频道】折叠屏诞生之初，屏幕折痕与耐用度问题始终是横亘在消费者心头的心结。直到OPPO 的首款折叠屏产品 Find N 改变了游规则。相较于彼时行业内常用的 U 型铰链，Find N 采用的「水滴铰链」弯折半径提升 100%，使折痕区域深度降低 48%。此举让饱受诟病的折痕问题迎刃而解，使折叠屏从尝鲜走向可靠。

在折痕之外，重量的差异同样也是很长一段时间里，折叠屏和直板机间不可跨越的鸿沟，但 2022 年底发布的 OPPO Find N2 对减重的探索改变了这一铁律。OPPO 从材料和结构两方面着手，将机身重量降至 233 克，第一次让重量不再为区分折叠屏手机与直板手机的标志，引领了折叠屏轻薄化趋势。

OPPO第三代折叠屏旗舰Find N3则在上两代产品的基础上，延续轻薄与实力并重的路线。Find N3 采用超强航空合金铰链，铰链中使用了「锆基液态金属」 ，这一材料在经过急冷凝固制备工艺强化后具备超越常规金属材料的材料性能，强度提升至 200%。相比上一代，锆基液态金属让零件减薄30%，最薄区域只有0.15mm，完美适配折叠屏铰链对强度和重量的严苛要求。

全新航天级碳纤维材料的应用，Find N3实现了碳纤维支撑板性能的大幅升级，带来了212.5%的刚度提升。通过自研非均匀叠层，首次引入航天级碳纤维及 PVD 导电技术，让这块碳纤维支撑板的刚度提升至2.1倍，并且达到了行业其他产品的 2.8 倍。相比第一代 Find N的屏幕支撑板，Find N3 的碳纤维要轻约 8.88g，是市场上同尺寸产品最轻支撑板。

Find N3的外屏首次采用超瓷晶玻璃，则为Find N3带来了1.7 倍抗冲击，以及5倍抗跌落能力。在 OPPO 纳米离子交换技术的加持下，让这块超瓷晶玻璃的重量降低20%，为行业最轻薄的玻璃盖板。Find N3所采用的镜面钻石屏不仅实现更隐形的折痕，更带来过硬的内屏强度。

可以说，为了打造极致的轻薄体验，OPPO 不遗余力地投入大量资源进行创新，在每一处细节进行了重塑。OPPO 甚至为 Find N3 定制设计了提体积更小的SIM卡座，以及48颗钛合金螺丝。最终让拥有超光影三摄、旗舰处理器、独立安全芯片等顶级旗舰配置的Find N3，将重量定格在239g (潜航黑)。在连续两代折叠屏产品Find N与Find N2系列刷新行业记录之后，OPPO Find N3继续引领着折叠屏向更可靠、更轻薄的方向进阶。目前，这款轻薄与实力并重的折叠屏旗舰Find N3已正式发布，感兴趣的朋友可多关注。