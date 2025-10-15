旅拍神器 OPPO Find X9系列10 月 16 日即将发布！

【天极网手机频道】作为 OPPO 品牌三十周年的巅峰之作，“旅拍神器” Find X9 系列将于 10 月 16 日 19:00 全球首发。这一代新品以更强的影像、更久的续航和更智能的系统体验，全面诠释 OPPO 对旗舰标准的重新定义。

Find X9 系列共带来 5 款全新配色，并首次引入 绒砂工艺，触感细腻如丝，低调中透露奢华。配合 冷雕一体化工艺，实现“同色同感”的无断层视觉效果，让边框与背板浑然一体，呈现出旗舰机应有的高级质感。

正面外观上，Find X9 系列采用 超窄物理四等边框设计，官方称其“有望成为今年最窄的四等边旗舰”，带来极致沉浸的视觉体验。

性能方面，Find X9 系列首发搭载 联发科天玑 9500 旗舰芯片，配合新一代 潮汐引擎 芯片级性能调度，全面释放性能潜能，刷新天玑平台性能上限。

同时，全系配备超过 7000mAh 冰川电池，实现性能与续航双满分。根据官方实测，在三大主流大型游戏的最高画质模式下，Find X9 仍可实现 连续 5 小时满帧运行。无论是高强度游戏娱乐、全天候旅拍记录，还是长时间影像创作，都能持续稳定输出，让用户真正告别充电宝，尽享旗舰续航自由。

Find X9 系列在影像系统上迎来史无前例的进化。首发支持 4K 超清实况照片直出，通过全链路技术革新，将“记录瞬间”升级为“重现鲜活”，画质清晰度提升高达 400%，让每一帧都能成为高清大片。

此外，全新 哈苏全焦段超清影像系统 登场，带来哈苏真 2 亿像素镜头与 8K 超清照片，画面解析力突破视觉极限。配合 4K 实况动态捕捉与丹霞色彩还原镜头，Find X9 系列让每一次旅拍都呈现出自然而真实的哈苏画质。

在显示方面，Find X9 系列全球首发 1nit 明眸护眼屏，实现更精准的亮度控制与护眼调校，无论白昼强光还是夜间低光环境，都能呈现细腻画质与舒适视觉体验。

系统层面，ColorOS 16带来「全新一代极光引擎，探索流畅上限」、「全新一代潮汐引擎，突破流畅极限」、「全新研发繁星编译器，提高流畅底限」。全新极光引擎带来安卓首个无缝架构，通过重塑传统安卓模块化架构，将不同业务模块进行一体化无缝绘制和分布式响应调度，实现「从哪里来，回哪里去」的全场景丝滑流畅。全新潮汐引擎带来行业首发芯片级动态追帧技术，实现了软硬协同的系统级动画性能优化，不仅让系统重载流畅度提升37%，功耗更是降低了13%。

全新自研繁星编译器，基于首个自研安卓跨级融合编译技术，从0到1构建了从Java到专属硬件的完整编译链，让大众机型也有顶级流畅。Find X9 系列将首发搭载 ColorOS 16。系统的 AI 一键闪记 功能全面升级，“记得更深，也记得更全”;跨生态互联能力显著增强，手表、耳机、电脑之间的信息、短信、通话可无缝互通;全新升级的“一碰互传”功能，传输速度更快、更稳定，打造跨设备流畅体验。

从影像到性能，从系统到生态，OPPO Find X9 系列不仅是 OPPO 三十周年的里程碑之作，更是其冲击高端市场的又一次全能突破。10 月 16 日 19:00，OPPO Find X9 系列全球首发，敬请期待这场科技与艺术交融的高端盛宴。