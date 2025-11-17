【天极网手机频道】近日，OPPO Reno15 系列正式发布，带来了令人惊艳的全新外观设计，再次巩固其在手机设计领域的领先地位。

本次Reno15系列推出了灵感源自“蝴蝶结”的全新配色――「星光蝴蝶结」。这一配色不仅在视觉上大胆创新，更在工艺上实现突破。Reno15系列采用一体成型的高透冷雕玻璃后盖，并通过行业首发的全息光刻工艺，在玻璃背面雕刻出裸眼3D效果的蝴蝶结纹理，让光影流转间展现独特的立体闪耀感。

在后置镜头模组设计上，Reno15系列延续了Reno14的方圆镜组布局。玻璃背板经过CNC精雕工艺与镜组无缝衔接，过渡自然流畅，兼具视觉美感与触感细腻，处处体现出OPPO对细节的极致追求，可谓将旗舰级的工艺巧思融入轻薄机身之中。

正面屏幕部分，Reno15配备6.32英寸直屏，屏占比极高，整机重量仅约187g，带来更轻盈的手感。更值得关注的是，凭借芯片级屏幕封装技术，Reno15系列实现了黑边仅1.15mm的超窄设计，屏幕观感更通透，显示效果更具沉浸感。

影像依旧是Reno系列的核心强项。Reno15全系将主摄升级至2亿像素，传感器尺寸达到1/1.56英寸，具备更高像素密度与进光能力，让画质细节更清晰、更真实。同时还搭载5000万像素超广角与5000万像素85mm长焦镜头，构建旗舰级三摄系统，轻松应对人像、风景等多场景拍摄需求。

针对夜间实况拍摄体验，Reno15 Pro支持CCD闪光实况功能，不仅提升暗光环境下的画面清晰度，还可一键叠加CCD风格滤镜，内置6款预设胶片与复古质感选项，为夜景人像增添独特的氛围感。





如果使用前置摄像头自拍，Reno15系列在人像自拍功能上支持6种复古感的风格化滤镜，让每一张人像照片都更具故事感与艺术氛围。用户只需一键操作，即可捕捉复古胶片质感，轻松拍出杂志级大片效果。

前置摄像头还配备补光常亮模式，可自由调节光线色温与亮度，再叠加6款风格滤镜，轻松打造个性氛围感。

依托OPPO多年人像算法积累与Reno系列影像美学基因，Reno15的风格化人像滤镜不仅是一项功能，更是用户自我风格表达的延伸，无论街拍、旅行还是日常记录，都能随手拍出高级感。