iPhone15价格分析 你到底要买那个“杯”？

【天极网手机频道】随着科技春晚―苹果秋季新品发布会的结束!大家心心念念的iPhone 15终于来了，这次的iPhone15系列依旧是有四款机型分别是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max。

售价方面，iPhone 15起售价为5999元;iPhone 15 Plus起售价为6999元;iPhone 15 Pro起售价为7999元和前代产品保持了一致，但是256GB版本的涨价了200元;iPhone 15 Pro Max起售价为9999元，现在官网上还没有发现128GB的版本。

那么问题来了，这四款手机我们要如何选择呢？首先是普通的iPhone 15、iPhone 15 Plus这两款机型可以看做一个产品。它们两相比前代产品升级了芯片、灵动岛功能、Type-C接口、后置主摄像头等等，但刀法精湛的苹果肯定不会把最好的东西全部都放在标准杯子上。

iPhone 15 Pro 和iPhone 15 Pro Max两款机型依旧有着独享的三摄影像系统和自适应刷新率功能，并且相比于iPhone 15、iPhone 15 Plus采用的A16仿生芯片，两位大哥更是超纲直接用上了A17 Pro仿生芯片。

最后值得注意是，iPhone 15 Pro 和iPhone 15 Pro Max两款机型也有着一些细微的差别。iPhone 15 Pro Max有着独享的潜望镜结构镜头，最高可以实现五倍光学变焦功能。简单来说，就是价格越贵的iPhone 15配置也就越好。这里小编建议大家量力而行，适合自己的手机就是最好的手机，万不可因为一台手机搞得经济危机~