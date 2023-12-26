每一拍都出圈！华为nova 12系列发布 首发全新人像引擎和三种人像主题

【天极网手机频道】12月26日，在“问界M9及华为冬季全场景发布会”上，华为正式亮相了新一代“时尚先锋全能人像”手机――华为nova 12系列。新机围绕人像表现，对影像系统进行了大幅度升级，包括全新的前置双目立体视觉影像系统，后置5000万物理可变光圈，XD Portrait达芬奇人像引擎，以及首发的原生、质感、妆感三种人像主题。

华为nova 12系列搭载的前后影像系统，都在硬件规格上做到了领先同级。华为nova 12 Pro、华为nova 12 Ultra前置搭载的全新双目立体视觉影像系统，由6000万像素100度广角镜头、800万像素人像镜头组成。其中广角镜头得益于高像素的优势，可实现前置4K超清画质视频拍摄，广角、变焦两颗镜头组合起来，则能实现0.7倍到2倍的光学变焦，以及最高5倍数字变焦。

双目立体视觉影像系统的优势在于，能够通过更加全面的焦段覆盖，满足用户在不同场景下的自拍需求。例如，0.7倍变焦带来的更大取景视角，能够满足多人自拍需求。2倍变焦由于焦段更接近人眼视角，则能够让五官与脸部的比例更协调，这也是人像摄影中的“黄金焦段”。

华为nova 12系列还拥有全新的XD Portrait达芬奇人像引擎，能够针对“形态、质感、光影、色泽”四大人像特征进行优化：在形态上，能做到脸型流畅、皮肤紧致;在质感上，能做到肤质细腻、清晰柔和;在光影上，能做到立体通透、明暗适中;在色泽上，则能做到水润清亮、肤色通透。

很多年轻用户为了追求自拍效果，都会使用第三方相机应用。这些应用虽然有丰富的美颜功能，但大多数还是集中在瘦脸、磨皮、拉眼等比较基础的层面，很难保留每个人的脸部特点，最终导致千篇一律。而XD Portrait达芬奇人像引擎，则能通过修复脸部瑕疵、提升皮肤质感、塑造光影轮廓等方式，带来更自然、高级的人像美感。

此外，华为nova 12系列还首次搭载了原生、质感、妆感三种人像美颜主题。其中原生能通过还原真实肤质肤色，让用户拍摄出素颜妆的效果;质感则能通过增加眼妆和唇色提升面部精致度，让用户拍摄出淡妆效果;而妆感则会对脸部进行全方位妆感塑造，让用户拍摄出浓妆的效果。

华为nova 12系列虽然定位“时尚先锋全能人像”，但还是在后置镜头模组上有出色的表现。华为nova 12 Ultra/华为nova 12 Pro后置搭载的5000万物理可变光圈镜头(支持F1.4到F4.0智能调节)，能够满足特写、人像、运动、萌宠、风景等不同场景的拍摄需求。800万像素广角微距，既能带来112度超大取景视角，还能实现微距拍摄。

一般手机拍照的景深都很深，所以在拍摄人像、特写时，很难通过自然的浅景深效果营造大片质感。而F1.4大光圈搭配更先进的分割算法，就能在拍摄特写人像、半身人像、全身人像，以及其他静物特写时，带来边缘不穿帮，纵深感、立体感明显的大片质感。此外，大光圈还能在夜景等弱光场景下提升画质，搭配柔和自然的光斑，让夜景人像也更显质感。

不仅如此，可变光圈还能借助RYYB超感光滤色阵列的出色感光性能，以及QPD全像素对焦带来的对焦速度优势，提升全场景的拍照体验。例如在拍摄萌宠以及其他运动场景时，能轻松拍摄出细节清晰不糊片，充满运动感的照片;在拍摄合影时，可以保证每个人的脸部以及背景部分都清晰细腻。

从全新的双目立体视觉影像系统、5000万物理可变光圈镜头，到XD Portrait达芬奇人像引擎，以及三种人像美颜主题，华为nova 12系列围绕人像表现，对前后置影像系统的硬件规格，以及人像算法与人像功能，都进行了大幅度升级，为年轻人带来了超强的全能人像拍摄体验。对于热爱自拍、热衷记录与分享的年轻人来说，每一拍都出圈的华为nova 12系列，无疑有着更独特的魅力。