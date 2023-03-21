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OPPO Find X6系列守护隐私底线，ColorOS 13保护再升级

2023-03-21 15:26:32 作者：云隐

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  【天极网手机频道】在大数据时代，智能手机储存了用户大量的隐私信息，而为了更好地保护好用户的隐私，手机的自我保护显得尤为重要。对此，手机厂商通过手机软件系统的优化，全方位守护用户的隐私信息。值此OPPO Find X6系列发布之际，我们来看看其所搭载的ColorOS 13系统，又是如何守护隐私底线的。 

OPPO Find X6系列守护隐私底线，ColorOS 13保护再升级

  基于Android 13在安全隐私领域的升级，ColorOS 13.1也在此基础上进行了一步完善。一方面，针对第三方应用，ColorOS 13设置了全周期管控的智能护盾，同时加强恶意行为拦截功能，不仅能够保护用户的隐私安全，也能让手机使用起来更加流畅。另一方面，OPPO Find X6系列搭载业界首个双单元主动式通话隐私保护技术，可以减少听筒声音外溢。外放模式下，内置的同向声场可实现高水准的立体声外放。

OPPO Find X6系列守护隐私底线，ColorOS 13保护再升级

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  与此同时，ColorOS 13.1还在支付、敏感信息、聊天截图内容等隐私方面进行保护升级。例如：当手机遗失时，用户可以通过ColorOS 13.1内置的广域蓝牙网络定位技术辅助定位，增加遗失手机后的找回概率;用户也可以通过远程手机锁定，一键清除数据确保个人信息安全。

OPPO Find X6系列守护隐私底线，ColorOS 13保护再升级

聊天截图自动打码

  目前，ColorOS 13.1 已经通过十大权威安全认证，致力于保护用户隐私安全。由此来看，ColorOS在隐私保护安全方面确实做的不错，与其性能爆顶、全面流畅等特性相辅相成，足以在一众安卓手机中脱颖而出。

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