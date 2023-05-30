OPPO Reno10系列大促购机攻略：3000元价位竞争力新机选择

【天极网手机频道】马上到618，很多人准备趁这个时候入手新设备。不久前发布的OPPO Reno10系列凭借精致优雅的外观设计、出彩的影像实力，使其再次成为手机市场中的明星产品。

此次OPPO Reno10全系共带来灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝4款新配色，其中灿烂金在金缕流纱全新工艺的雕刻下，焕发出优雅灿烂的光泽，金丝纹理下更是丝绸般的细腻触感，实现了独一无二的高档质感。细节上，OPPO Reno10 系列还采用了双曲面对称设计，拥有极窄屏幕边框，搭配上轻薄圆润的机身，想必能带来不俗的手感和观感体验。后置模组采用了“视界之窗”的全新设计，呈现出极简的几何风格。

影像上，Reno10 系列延续 Find X6 系列的影像理念，带来人像摄影的全面升级，其中OPPO Reno10标准版和 OPPO Reno10 Pro 版搭载了同一颗2倍超光影长焦摄像头;而Reno10 Pro+ 是Reno 系列十代以来首个采用大底潜望长焦的机型――强大的超光影潜望长焦采用旗舰级的 1/2 英寸超大感光元件，6400 万超高像素，f/2.5 超大光圈，以及悬浮棱镜防抖等诸多技术组合，打造出 Reno 有史以来最强大的长焦拍摄能力。

OPPO Reno10系列还完整继承了在 OPPO Find X6 系列上首发的超光影图像引擎，可以计算出人物主体、光线、环境真实的光影关系，用光影冲破平面的束缚，让每一张人像都极具立体感、自然感和生动感，告别传统人像拍摄粗暴地把暗拍亮，造成假白、假亮、假面的失真效果。

性能配置上，OPPO Reno10系列不仅采用第一代骁龙8+ 移动平台、天玑 8200移动平台、高通骁龙778G 5G移动平台，还都搭配了满血版 LPDDR5 + UFS 3.1让性能实力飙升，更通过自主研发的 ColorOS 超算平台让性能得以持久稳定地释放，在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。

为了确保OPPO Reno10系列在长期使用后依旧流畅稳定，能够通过内存基因重组与焕新存储技术两项核心技术，最高16GB+512GB超大存储规格为手机的后台留存和使用寿命带来了极大的提升。全系内置ColorOS 13.1系统，在超速大内存+ColorOS超算平台的加持之下能做到连续启动 30+ 应用(相机、剪映、微信、爱奇艺、淘宝等)，秒速启动速度提升 10%;59+应用支持断点续读，最高保活44个App。此外，Reno10系列还通过OPPO实验室抗老化测试，实现48个月久用流畅。更是连续三年获得鲁大师最流畅系统，在同档位产品中堪称“持久流畅新标杆”。不难看出，OPPO继续保持在系统优化领域的优势，其出色的调教优化能力为Reno10系列带来了更加稳定、更流畅的系统体验。

得益于 Reno 系列在轻薄美学和人像科技赛道的长期深耕，作为Reno十代里程碑之作，Reno10 系列创新地为用户带来一款兼具轻薄手感和大底潜望的人像轻旗舰。目前OPPO Reno10 系列已开启预售通道，并于6月1日全网开售，售价2499元起，成为3000元价位竞争力新机选择。正值618年中大促期间，更多优惠可前往OPPO官方商城进行了解。