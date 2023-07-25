OPPO K11系列正式发布：旗舰级影像+长寿版100W超级闪充

【天极网手机频道】7月25日，OPPO正式推出全新OPPO K11系列，新机定位转向聚焦影像，继承了旗舰产品的硬件和研发积累，让更多用户都能体验到旗舰影像实力。集齐人像、夜景、抓拍三大旗舰影像算法，解决用户未被满足的痛点需求。

天极网了解到，OPPO K11采用的是一块6.7英寸的120Hz OLED超清护眼屏幕，拥有 2412X1080 FHD+分辨率，394 PPI 像素密度，屏幕效果细腻清晰，100%DCI-P3广色域，搭配 10bit 色深支持，画面明暗对比更强、颜色更能还原真实。

OPPO K11提供月影灰和冰川蓝两款配色。机身采用磨砂纹理的直边中框+2.8D后盖设计，配合仅有8.23mm的机身厚度，在视觉上更显轻薄整洁;后置摄像头模组周围由“灵眸双环设计”包裹，在极具质感设计的同时很大程度上保护了摄像头镜片不被刮擦。后盖采用闪光砂、珠光纱材质透明光面叠加，彰显优雅丰富的纹理细节的同时既保留了光面的优雅质感，又能起到隐藏指纹的效果。

OPPO K11前置配有一颗1600万像素的前置摄像头，后置则是以索尼5000万像素大底IMX890旗舰主摄为主搭配112°超广角摄像头以及微距摄像头组成的三摄模组，大底主摄拥有6P镜片，相较上一代 OPPO K10的进光量提升了84.3%，具备更强的感光能力。除基本功能外，另外还有全景、慢动作、延时摄影、多景录像、萌拍、AI 证件照、超级文本及扫一扫等多项拍摄功能，全面且智能，能满足不同场景的拍摄需求。

OPPO K11还支持 OIS 光学防抖，在抓拍、暗光环境下都具有更稳定的成片能力，并配备自然人像虚化引擎、动态抓拍引擎、超清画质引擎三大旗舰影像算法，实现手机影像的旗舰升级;同时多景录像、AI 证件照等诸多相机功能，为用户提供更全面、智能的拍摄体验。

性能方面，OPPO K11 搭载高通骁龙782G处理器，采用台积电 6nm 工艺打造，主频达 2.7GHz，在提供高性能的同时能耗更低发热更少且性能释放稳定。配备至高12GB+512GB的内存组合，还支持外置内存卡拓展内存，最大可以拓展 1TB。 搭载封闭式立体声双扬声器和 X 轴线性马达。续航上，OPPO K11内置5000mAh大电池，搭配长寿版100W超级闪充实现快速回血。

值得一提的是，OPPO K11搭载全新ColorOS 13.1，辅以ColorOS超算平台，抗老化效果显著，通过OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试。此次OPPO K11 8+256 GB 版本售价是1899元，12+256 GB版本售价是 2099 元，12+512 GB版本售价是 2499元。7月25日16:00，OPPO K11新品开启预售，8月1日上午10:00，全渠道开售。首销 256G 版本可享受 100 元限时优惠，8+256 GB限时 1799元，12+256 GB 限时1999元。另外，购买 OPPO K11 还能至高获得价值 739 元会员新机权益礼包，感兴趣的朋友不妨多关注。