新年值得关注的旗舰推荐，OPPO Find X7系列领衔

【天极网手机频道】1月8日OPPO正式发布了Find X7系列，全系搭载了全新自研潮汐架构、全球首款双潜望镜头等多项技术，为用户带来真正的旗舰体验。

其中，Find X7以全新一代同心寰宇设计，全新超光影三主摄实现的哈苏全焦段大师影像，OPPO 自研潮汐架构所释放的超强性能，以及超明亮超护眼的新一代钻石屏，再度革新行业的旗舰标准，为消费者提供最高水平的封神旗舰体验，3999 元起售。

Find X7 Ultra 首创的双潜望四主摄构成哈苏大师镜头群，以六个光学品质焦段提供目前手机最强大、品质最高的多摄变焦能力。首次搭载专为超光影图像引擎定制的一英寸传感器，Find X7 Ultra再次刷新移动影像天花板，5999元起售。目前全系已开启预定通道，1月12日10:00全面开售。

Find X7 首次搭载OPPO与哈苏联合打造的新一代超光影影像系统，包括 1/1.4 英寸更大尺寸的 5000 万像素超光感大底广角、更高分辨率的6400万超光感潜望长焦，以及 119° 更大视场角的 5000 万超广角。覆盖15mm - 139mm焦段的全新超光影三主摄为 Find X7 带来媲美哈苏镜头群的多镜头变焦体验，以极佳的便携性实现穿越远近的构图自由，提供前所未有的哈苏全焦段大师影像体验;专业哈苏人像的3个焦段分别标定哈苏XCD3,5/30 镜头、XCD 2,8/65 镜头，以及XCD 2,5/90V 镜头，带来远超手机的自然光学表现力。

Find X7的3倍超光感潜望长焦还可以利用四合一像素传感器中央的1200万颗像素点，拍摄非数码变焦的全分辨率的6倍变焦的照片和 4K 视频，画面质量甚至超越传统 5 倍固定光学变焦的摄像头。

通过OPPO全新一代超光影图像引擎，Find X7 让 MediaTek天玑9300 影像算力全开，以先进的计算带来手机前所未有的画质与色彩表现，实现媲美哈苏相机的专业影调表现。Find X7 搭载的超光影图像引擎带来安卓首个瞬时双帧技术，带来4倍更敏捷的快门响应以及安卓首个预览 HDR 效果。Find X7 的超光影图像引擎还集成了全面升级的超光影图像算法与自然色彩算法，通过与天玑9300 的第九代 Imagiq 影像处理器的深入配合，让Find X7 带来色彩与光影的丰富变化与层次，复刻出哈苏影调的高级表现力。

Find X7 首次将超光影图像引擎拓展至视频，结合天玑 9300 平台强大的视频计算能力，带来安卓首个、全球唯二支持全焦段 4K 杜比视界 HDR 视频录制。结合OPPO全面重构的曝光、色温、对焦、防抖系统，以及重新设计的视频的影调量化与自然分布，让安卓视，频实现了前所未有的平顺、稳定和真实，第一次真正接近行业标杆iPhone的视频拍摄能力。

配合动态峰值亮度达到行业最高水准的 4500nit的6.78英寸钻石屏，高达 450PPI 的像素密度，实现了户外更可见、显示更通透、光影更生动的画面显示效果。基于新一代LTPO 8T 电路打造的 120Hz 刷新率体验更加顺滑，为查看照片、游戏、日常应用都提供极致流畅同时省电的出色体验。

Find X7 Ultra搭载史无前例的双潜望四主摄系统，包括超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成的独一无二的双潜望长焦组合;首个超光影引擎定义的全新一英寸传感器，配备了全新的 DI ADC 技术，第一次让一英寸传感器实现了全量运行的DCG HDR能力，在照片和视频拍摄中始终提供身临其境的超自然光影表现以及再次刷新上限的画质表现;配合5000 万大底超广角，以 4 颗强大的摄像头提供6个光学品质的创作焦段，带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖，提供目前手机最强大的多摄变焦能力与最灵活的构图自由。

Find X7 Ultra的专业哈苏人像带来全行业首个回眸人像体验，在人物的动态瞬间也可以激活人像算法并迅速捕捉下时刻，第一次让手机的人像模式可以拍摄动态下的人物，基于Alpha Matting大模型和AI深度计算的双重加持，Find X7 Ultra可以同时精准地识别人与动物，并且利用空间深度信息的计算，为被摄主体和背景环境都实现渐进式的虚化效果，准确地构建出人物的立体感以及环境的空间感。

通过这一块屏幕动态峰值亮度达到行业最高水准 4500nit的6.82 英寸的钻石屏，杜比视界观看场景下，画面高亮区域亮度可以达到屏幕典型值峰值的 2600nit，实现最明亮通透的视频观看体验。配合高达 510PPI 的像素密度，实现了户外更可见、显示更通透、光影更生动的画面显示效果。此外，Find X7 Ultra 将 8T 电路下 LTPO 特性发挥到极致的屏幕，实现了零延迟升频、120 - 1Hz 极速降频、零掉帧，并支持自定义全局高刷，带来120分的流畅体验。

全系将强大影像与东方美学完美结合，诠释新一代同心寰宇设计。参考专业相机镜头的全棱线设计，Find X7系列有序和谐地呈现全新一代强大的全主摄影像系统，并通过独特的高定工艺将立体光影铭刻于寰宇之上。配色上，Find X7 提供海阔天空、大漠银月、烟云紫与星空黑四款配色;OPPO Find X7 Ultra提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵三款配色。

Find X7 全系即日起16:30开启预订，1月12日10:00在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店全面开售。首销期间购机用户还将享有一年内只换不修和一年屏碎保、最高 24 期分期免息等一系列尊享权益。有兴趣的用户不妨前往OPPO官方商城或是线下门店进行了解体验。