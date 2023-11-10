IDC： “高效安全+移动影像”将为移动办公带来便捷商务新体验

【天极网手机频道】11月9日，在全球权威数据机构IDC举办的中国生态峰会上，IDC中国区副总裁王吉平博士发布了《折叠屏市场趋势洞察白皮书》(下文简称“白皮书”)。白皮书预测，中国折叠屏手机市场规模将在2027年接近1,500万台，年复合增长率高达37.8%，将在中国手机整体市场增长有待提振的大背景下异军突起。

白皮书指出，“高效安全+移动影像”将为移动办公带来便捷商务新体验。AI技术发展推动移动办公走向普及，移动设备市场需求痛点随之变化，高端产品向商务定位的倾向性不断增强。折叠屏手机作为兼具大屏幕、便携性等特点的智能手机，极大拓宽了在用机方式上自由发挥的余地，将场景创新的可能性拉升到了新的维度。

会上，OPPO战略洞察与规划部长韦竹林发表了“构建移动智慧生活生态”主题演讲。韦竹林提到：“作为全球移动科技的引领者，OPPO将继续加强投入四大赛道，提升产品竞争力，为用户提供行业领先的最佳影像、最优性能体验。OPPO最新推出的Find N3即从安全、效率、影像等多角度为用户提供全方位智慧应用体验。”

10月19日，OPPO发布了全新一代折叠旗舰Find N3，以划时代的技术创新，更好地应对未来的移动办公场景，引领折叠屏手机进入新世代。Find N3 第一次为折叠屏引入次世代传感器技术，首次让轻薄折叠拥有旗舰影像的光影与画质，定义折叠影像的新高度。Find N3通过定制国密认证安全芯片实现一系列隐私保护芯片锁，为个人及商务的机密信息，带来安全性与便捷性的双重飞跃。此外，Find N3还带来自研的超视野全景虚拟屏，以及打破系统与设备壁垒的文件管理方式，实现文件随心开，无缝交互，配合文件任意门，引领移动办公效率的二次革命。