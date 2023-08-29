实用大外屏玩出拍摄新高度 OPPO Find N3 Flip悬停新玩法

竖向折叠手机一直都是女性用户追捧的对象，其独特的外形也让很多用户戏称为“化妆粉饼盒”。但小编认为其中最为重要的一点就是竖向折叠手机悬停可以带来的高质量自拍。今日发布的OPPO Find N3 Flip就是这样一款产品，并且还带了许多悬停自拍的新玩法。接下来，就让小编给大家一一介绍。

因为OPPO Find N3 Flip是一款竖向折叠手机，所以我们可以自由的调用前后置摄像头，并且根据自己的实际使用情况来选择拍摄手段。比如一些女性用户就可以更加轻松的使用后置摄像头进行悬停自拍，同时还可以通过小外屏来预览照片效果。

这次OPPO在OPPO Find N3 Flip的后置摄像头模组上，带来了一颗专为人像摄影的2倍光学变焦3200万像素镜头(50mm 的黄金人像焦段)，用户可以配合隔空手势快门、外屏预览功能以及自然美颜功能，无需他人帮助，也可以自给自足拍出自然美丽的人像自拍照。

此外，OPPO Find N3 Flip还有CCD 卡片机模式，我们只需要在拍摄界面右滑进入资源库、启动CCD相机，随后选择自己喜欢的风格即可。最后间隔连拍(支持GIF格式)和高速连拍(支持生成动态照片)也可以让用户轻松拍出富有想象力的自拍照。以上就是小编体验了几天OPPO Find N3 Flip认为值得分享的功能，如果你也时长烦恼不能拍出好看的自拍照，不妨考虑一下入手这款新产品哦。