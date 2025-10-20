【天极网手机频道】2025年10月20日 深圳――“跨代领先”iQOO 15 正式发布并开售，凭借第五代骁龙 8 至尊版、自研电竞芯片 Q3、2K 三星珠峰屏、超级潜望长焦等一系列顶级配置，带来领先的性能表现和游戏视效，更凭借“性能超长板，全面无短板”的表现一展未来性能旗舰之姿。

“跨代领先”iQOO 15 传承 iQOO 手机在实力和口碑的双重表现，搭载由第五代骁龙 8 至尊版领衔的“至尊性能组合”完全体，实现行业领先的性能表现，并在自研电竞芯片 Q3 和 Monster 超核引擎的支撑下，带来“全场景光线追踪+ 2K 原画超分+144FPS 无损超帧”，共筑行业领先游戏视效生态;更以全新演绎的国潮设计、超级潜望长焦以及更流畅智慧的 OriginOS 6等一系列强悍配置，打造一款“性能超长板，全面无短板”的未来性能旗舰。

至尊性能组合带来行业更强性能，骁龙调校还看 iQOO

更强骁龙，首选 iQOO。iQOO 15 搭载第五代骁龙 8 至尊版，携手至高 LPDDR5X Ultra Pro 和 UFS 4.1，“至尊性能组合”至强实力值得信赖;首发 Adreno 独立高速显存技术和 Game Ready Driver 手游驱动，为用户在畅玩手游时带来手机更稳定帧率和专属升级通道;与骁龙联合打造游戏光追体验，iQOO 15 首发《暗区突围》120FPS 档位全地图光追，带用户进入更沉浸的战场。

iQOO 15 具备全新 8K 冰穹散热系统，配备行业面积更大的 8K 单层 VC 均热板，散热能力相比上代提升 47%;带来全新的寰宇电竞网络系统2.0，23 根环绕天线360° 无死角覆盖手机，并新增 Wi-Fi 电竞信号芯片，搭配 AI 电竞信号引擎 2.0，时刻保证网络流畅，专享“寰宇地铁游戏专网”，支持5款腾讯头部热门游戏并实现全国 231 条地铁覆盖，坐地铁也能流畅玩游戏;搭载具备二代半固态四代硅负极技术的 7000mAh 单电芯蓝海大电池，-20℃ ~ 40℃ 都能稳定持久放电，并配备 100W 超快闪充和 40W 无线充电，支持 PPS 和 PD 快充协议，让充电更自在，全局直驱供电 2.0 实现边充边玩机身依然发热少。

打破手游视效天花板，拥抱手机游戏显卡时代

自研电竞芯片 Q3 是行业少有具备“全场景光线追踪+ 2K 原画超分+ 144FPS 无损超帧”能力的手机独显芯片，助力 iQOO 15 开启“手机显卡”时代，率先落地自研全场景光追技术，还将单帧功耗降低至 3mA，让游戏世界化身随身沉浸影院的同时功耗也大幅降低;凭借 QNSS 超级渲染引擎，带来真 2K 原画超分，并实现与 144FPS 超帧的满格并发，还带来真 2K 超分截图，做到所见即所得。

自研电竞芯片 Q3 现已适配 180+ 款 PC 级游戏超分、180+ 款 PC 级游戏超帧和 7 款头部游戏超分超帧，并携手 10大 Top 级游戏迈入真 2K 视效时代、联袂 4 大顶流 FPS 游戏带来领先枪战体验，并成功落地全场景自研光线追踪技术。iQOO是行业中迄今为止游戏内置超分超帧数量上更为领先的厂商。

iQOO 15 搭载的 Monster 超核引擎包括“先知调度器”和“闪电加速器”，是能够满足专业电竞赛事要求的电竞级游戏引擎，它能预测每一帧游戏画面所需要的算力，从源头规避掉帧风险，还能无差别加速游戏全流程，配合功耗更低、发热更少、更持久的全新 Monster 模式，为酷客带来玩游戏“超稳、超流畅”的快感。

游戏操控方面，iQOO 15 行业首发战锤 MAX 双轴振感马达，一颗马达同时实现X 轴与 Z 轴的振动效果，带来丰富的复合振感;全新升级 1511 战鼓大师对称双扬声器 Pro，首发“游戏超感音域”，通过外放空间音频效果和游戏细节声音增强，实现声临其境的游戏体验;与《崩坏：星穹铁道》和《三角洲行动》达成光效和 4D 游戏振感的官方深度合作定制，让操控体感更丰富。

iQOO 15 的游戏直播助手全面升级，支持最高 2K+60帧+20Mbps 以上的超高清游戏投屏直播，并持续与抖音深度合作，行业首发“一键投屏开播”，两步即开播;支持原生 144帧+极致画质直播，超高负载下的表现更强悍;高光时刻自动录制，自动记录用户每个游戏高光时刻。

成为《王者荣耀》技术战略合作伙伴，十周年典藏版亮相

iQOO 15 成为 KPL 官方比赛用机，并首发支持《王者荣耀》“原生 144FPS+极致画质”，引领 KPL 所有比赛正式迈入 144FPS 时代。同时，iQOO 宣布正式成为《王者荣耀》的“技术战略合作伙伴”，双方共建联合实验室，在五大维度进行系统性联调，并在 iQOO 15 上全球首发《王者荣耀》原生 144FPS 高帧模式、双 5G 融合加速、超感分区触控和高清低时延语音四大功能，实现“十人团战超丝滑，MVP 稳稳拿”。

iQOO 有史以来最深度定制的“王者荣耀十周年典藏版”正式亮相，拥有全面的硬件定制、深度的系统体验以及用心的官方周边，非常值得《王者荣耀》的粉丝选择。

行业更好更通透的 2K 三星珠峰屏，引领 7 大优势实现跨代领先

全面出色，一眼通透。2K 三星珠峰屏全球首发 2K LEAD OLED 和 M14 发光材料以及众多全新护眼科技，在清晰、亮度、色彩、护眼、功耗、寿命、触控 7 大方面拥有跨代领先优势，展现出通透、高亮度且护眼的观感。

由 iQOO 与 三星深度联合开发的 2K LEAD OLED 技术，开创性地去除偏光层，发光效率大幅提升，实现手动峰值亮度1000nits、全屏峰值亮度 2600nits 和局部峰值亮度 6000nits 的成绩，且功耗控制和DIC-P3 色域覆盖上也表现出色。

2K 三星珠峰屏的首帧亮度比高至 98.1%，实现领先的屏幕动态清晰度;行业唯一的三光敏全域感光技术带来的全域感光，使室外到室内的亮度调节可以更丝滑准确;硬件级无偏振自然光显示，结合 1nit 暗光亮度与全新硬件级游戏护眼术，以及悦目护眼 2.0，将屏幕护眼带到全新高度，出色的护眼能力获得了莱茵无偏振显示认证和莱茵游戏护眼认证。

最后，iQOO 15 搭载全新一代超感触控，144Hz 高刷屏幕配合至高 3200Hz 瞬时触控采样率，对于手游爱好者来说，无疑是指哪打哪，掌控全场的神器。

全面体验无短板，影像系统设计皆旗舰

全面升级，全面好看。iQOO 15 配备后置 5000 万像素索尼超防抖大底主摄、5000 万像素索尼超级潜望长焦和 5000 万像素超广角以及3200 万像素前置镜头，并得到蓝厂旗舰同款 NICE 算法和大模型画质增强双重技术加持，拍摄出来的照片细节更清晰，大片感十足。另有全面升级的全焦段 LivePhoto、高像素模式、全焦段高像素人像模式和 AI 视效等影像玩法，用 iQOO 15 拍风光拍人文，全面好看。

更流畅更智慧，iQOO 15 首发搭载 OriginOS 6.0，可实现五年全场景重度使用持久流畅，还具备全新 UI 设计和重大升级的 AI 体验，并支持蓝厂旗舰同款的苹果全家桶破壁体验，无缝丝滑跨生态。

全面无短板，iQOO 15 搭载全新一代超声波 3D 指纹、IP68 & IP69 防尘防水、Wi-Fi7、全功能 NFC、UWB车钥匙、公里级无网通信和红外遥控等，一步到位，全部顶满。

硬核科技与国潮美学的深度融合，iQOO 15 全新“凌云”配色借助激光全息成像展现凌云之志，另有具备“竞速菱格纹”的全新“传奇版”、富有探索精神的“旷野”以及轻至 215g 的“赛道版”，满足不同用户需求;“能量光环”大幅升级，配合“拾音光效”和“屏幕光效”，随声律动，光芒释放间让 Deco 更科幻优雅;与纯平后盖顺滑过渡的低温感哑光金属中框，以及超大 R 角，让机身拥有绝佳手感。

IoT 全家桶携手旗舰登场，打造热血能量生态体验

“永劫无间手游和王者荣耀职业联赛双推荐平板”iQOO Pad5e，它搭载第三代骁龙8s、12.1 英寸高清电竞屏、3W+mm² 高效立体散热、10000mAh 大电池，硬实力不虚，游戏超分更是同档断层领先，PC级WPS+ CAJViewer 更是专业生产力升级，学习办公超轻松;iQOO WATCH GT 2 搭载屏占比高达 82.4% 的 2.07 英寸超亮全景屏，局部峰值亮度 2400 尼特，配有 100 多种运动模式，不但可以记录心率、热量等数据，还具备全新电竞模式、接入满血版 DeepSeek 的蓝心小 V 和碰一碰遥控器，33 天超长续航，更是做到全天候健康监测;iQOO TWS 5 全链路游戏延迟低至 42ms，四麦自适应降噪，降噪深度飙至 60dB，拿下 A+ 级 CAIA 降噪能力认证，并有升级的 Monster Sound 电竞声效和 48 小时超长续航，体验更好的跨生态无缝三连接和实时智慧翻译，全新主题弹窗，更有 KPL 电竞选手无畏定制弹窗和定制提示音，是专为游戏玩家打造的旗舰降噪耳机。

iQOO 15 共有 5 个版本可供选择，12GB+256GB 版本售价 4199 元;16GB+256GB 版本售价 4499 元;12GB+512GB 版本售价 4699 元;16GB+512GB 版本售价 4999 元;16GB+1TB 版本售价 5499 元;iQOO 15(iQOO × 王者荣耀十周年典藏版)售价 5499 元;iQOO 15 将于 10 月 20 日发布会后在 vivo 官网、京东、天猫、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，即刻抢购，限时可享最高 24 期免息;iQOO 线下专卖店、电竞馆、vivo体验店及各大授权门店同步开售;旷野配色将于 10 月 31 日上午 10 点正式开售。

iQOO Pad5e、iQOO WATCH GT 2 和 iQOO TWS 5 的售价分别是 1999 元起、499 元起和 399 元，组合购买更优惠。