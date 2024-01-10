OPPO Find X7系列预约量破记录，全系1月12日正式发售

【天极网手机频道】OPPO Find X7系列自预热、发布以来就获得了很多人关注，且同步上架线上商城后也吸引了众多用户预约。截至目前，OPPO Find X7系列线上全网预约量已经突破百万，足以见得大家对OPPO这款旗舰的期待值有多高。

本次发布会OPPO推出了Find X7以及Find X7 Ultra。其中 Find X7以全新一代同心寰宇设计，全新超光影三主摄实现的哈苏全焦段大师影像，OPPO 自研潮汐架构所释放的超强性能，以及超明亮超护眼的新一代钻石屏，再度革新行业的旗舰标准，为消费者提供最高水平的封神旗舰体验;Find X7 Ultra 首创的双潜望四主摄构成哈苏大师镜头群，以六个光学品质焦段提供目前手机最强大、品质最高的多摄变焦能力。首次搭载专为超光影图像引擎定制的一英寸传感器，Find X7 Ultra再次刷新移动影像天花板。



OPPO Find X7 Ultra

具体来看，OPPO Find X7系列采用相机镜头的全棱线设计有序和谐地呈现全新一代强大的全主摄影像系统，并通过独特的高定工艺将立体光影铭刻于寰宇之上。经典的哈苏印记配合影像铭文与光影纹理，将精致的细节烘托出非凡质感。OPPO独有的三段式按键也来到Find X7 ，在拨动之间演绎机能与美学的交融;配色上Find X7 Ultra提供海阔天空、大漠银月以及松影墨韵三款配色，Find X7除了海阔天空、大漠银月配色外还提供烟云紫和星空黑配色。



OPPO Find X7

影像方面，Find X7 采用升级的全新超光影三主摄系统，包括 1/1.4 英寸更大尺寸的 5000 万像素超光感大底广角、更高分辨率的6400万超光感潜望长焦，以及 119° 更大视场角的 5000 万超广角，覆盖15mm - 139mm焦段的全新超光影三主摄为 Find X7 带来媲美哈苏镜头群的多镜头变焦体验。通过OPPO全新一代超光影图像引擎，Find X7 让 MediaTek天玑9300 影像算力全开，以先进的计算带来手机前所未有的画质与色彩表现，实现媲美哈苏相机的专业影调表现。

Find X7 Ultra搭载的双潜望四主摄系统包括超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成的独一无二的双潜望长焦组合;首个超光影引擎定义的全新一英寸传感器;配合5000 万大底超广角，以 4 颗强大的摄像头提供6个光学品质的创作焦段，带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖;广角摄像头全新的1英寸传感器配备了全新的 DI ADC 技术，第一次让一英寸传感器实现了全量运行的DCG HDR能力，在照片和视频拍摄中始终提供身临其境的超自然光影表现，以及再次刷新上限的画质表现。

ProXDR 显示的照片和杜比视界 HDR 视频，通过 Find X7系列的钻石屏更加活灵活现。新一代钻石屏的屏幕动态峰值亮度达到行业最高水准的 4500nit，还支持明眸护眼技术，获得了莱茵最高等级的智能护眼 3.0 认证，采用 PWM + 类DC 调光，极大改善了屏幕频闪问题，观看屏幕更舒适。

其他方面，搭载潮汐架构与天玑9300的Find X7集成了 5000mAh 的大电池，提供目前顶级的续航体验。100W超级闪充为Find X7 在10 分钟注入 50% 的电量，充至100% 仅仅需要27分钟;而Find X7 Ultra 搭载第三代骁龙 8 芯片，配合 OPPO 潮汐架构的能效提升，以及5000mAh 大电池，不仅提供持久可靠的续航体验，而且同样可以做到快速回血。

售价方面，OPPO Find X7提供12GB+256GB版本、16GB+256GB版本、16GB+512GB版本以及16GB+1TB版本，售价分别为3999元、4299元、4599元、4999元;OPPO Find X7 Ultra提供12GB+256GB版本、16GB+256GB版本以及16GB+512GB版本，售价分别为5,999元、6,499元、6,999元。全系即日起接受预订，1月12日10:00在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店全面开售。首销期间购机用户还将享有一年内只换不修和一年屏碎保、最高 24 期分期免息等一系列尊享权益。