iPhone 16 Pro或采用屏下Face ID，随后实现屏下摄像头！

【天极网手机频道】最近新出一份报告称，苹果有望在明年发布的iPhone 16系列中采用屏下Face ID技术，这将改变iPhone正面布局，或将药丸屏改成打孔屏。

早在去年就有业内人士表示，苹果极有可能在2024年发布的iPhone 16 Pro系列中配备屏幕下Face ID技术，随后将在2026年的iPhone 18 Pro系列机型中采用屏幕下Face ID和屏幕下前置摄像头。

这也就意味着，在iPhone 14 Pro系列中刚刚登场的药丸屏，极有可能仅仅维持两代就换成前置打孔屏，而在两年之后将实现屏幕无开孔设计。这也是目前手机厂商都在追求的正面设计，不过对于苹果而言，想要做成完全的全面屏所要面临的挑战远高于一众安卓机型。

由于如今安卓厂商普遍采用屏幕下指纹识别的方式，因此前面板仅有一个前置摄像头开孔。在这种情况下，目前已经有部分安卓机型实现了屏幕下摄像头技术。不过由于这项技术仍处于早期阶段，并没有大范围铺开。其中最主要的原因就是，由于前置摄像头隐藏至屏幕下，想要清楚成像，就需要降低摄像头区域分辨率，所以在仔细观察的情况下，能够明显区分出屏幕下摄像头区域和其他区域的显示差异。

此外，屏幕下摄像头虽然成功做到了屏幕下，但是在摄像头前总归有着像素点的影响，因此采用屏幕下摄像头的机型，通常前置镜头只是能看，距离好看仍需要长久的迭代。对于安卓机型而言，前面板开孔仅有摄像头大小，而对于苹果而言，想要在如此大面积采用屏幕下设计，势必会导致分辨率存在差异的区域变大，对于用户来说割裂感就愈发严重。

或许正是因此，苹果才会先采用屏幕下Face ID的形式。屏幕下Face ID并不需要拍摄出质感极佳的照片，只负责点阵投射相关识别点，在进行人脸识别解锁，所以在技术方面不存在太大问题。根据国外的一份报告称，考虑到目前智能手机生产工艺现状，苹果在确保外部光线能够穿透显示屏并进入TrueDepth摄像头所需要的技术并没有太大困难。

据报道，“从显示屏的角度来看，屏下Face ID与三星显示器正在应用于三星电子的可折叠手机Galaxy Z Fold系列的UPC(屏下摄像头)的原理相同。UPC也是在显示屏下安装一个前置摄像头模块，因此在不使用摄像头功能时，摄像头镜头孔是不可见的。目前，为了实现UPC，相机模块的规格只能在400万像素的水平上。这是因为UPC空间必须被划分，以便部分支持显示屏功能，另一部分通过接收外部光线来支持相机功能，如今高档智能手机的前置摄像头规格远远超过1000万像素。”

随着技术发展，后续苹果在解决分辨率问题以及前置摄像头成像问题上一定会有所成果，因此在2026年实现正面无开孔设计的iPhone还是相当有希望的。不过在那之前，我们会率先迎来采用居中打孔设计的iPhone 16 Pro机型。