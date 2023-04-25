翻新机市场排名出炉：iPhone占据近一半份额，安卓品牌份额均有下跌

【天极网手机频道】苹果不仅在新机市场有着极为可观的市场份额，在全球翻新机市场中，也占有相当的份额。

根据Counterpoint Research的最新报告显示，随着消费者对翻新手机的需求不断增长，2022年全球二手智能手机市场同比增长了5%。其中，苹果在2022年的翻新智能手机市场中的表现最为出色，销量同比增长了16%，市场份额较2021年的44%提升5个百分点，达到了49%，成为是全球二手和翻新领域增长最快的品牌。

至于其他品牌，三星在2022年全球二手智能手机市场的份额从2021年的28%下滑至了26%，华为也从2021年的4%下降至了2%，其他安卓品牌的份额虽没有出现太大的波动，但份额都有所下跌。究其原因，报告指出2022年有一小部分Android消费者转向了iOS，因此影响了三星等安卓厂商的翻新机销售。

从本次报告来看，消费者对二手iPhone的需求可谓大大提升，但有一说一，这对苹果而言可谓福祸相依。随着市场对于二手iPhone的需求增加，确实也增加了对各种不同订阅服务的需求，但也因为二手iPhone的需求增加，也会减少对全新iPhone的需求。

那么问题来了，苹果为何能在全球二手智能手机市场中拿下近50%的市场份额呢？众所周知，iPhone在全球智能手机领域一直走的是高端路线，iPhone也一直保持着较高的售价，部分消费者则被新机高昂的价格所劝退。而翻新后的iPhone从质量上来看与新机差别不大，但价格却大幅下降，所以就受到了很多消费者的追捧。

据了解，官方翻新的 iPhone 机型会经过4个翻新步骤：数据擦除和分类、清洁、定级、包装，经过以上操作之后，翻新的iPhone在外观上就跟新的iPhone一样，不过内部的元器件大部分都是老旧的。还需要提醒大家的是，国内还没有官翻的 iPhone，购买需谨慎。

还值得一提的是，从今天这份报告还可以看出，随着二手手机市场逐渐成熟，相比往年，更多消费者更喜欢购买高端和旗舰翻新智能手机，我认为出现此种情况的原因还与新机价格不断上涨有关。

数据显示，国内智能手机平均售价到2022年已达到385美元，但消费者对中高端机型的热衷程度只增不减。由Counterpoint发布的报告显示，2022年高端智能手机的市场占有率增加到26%以上，2035年的市场占有率预计将达到40%。

而按照消费者更喜欢购买高端和旗舰翻新智能手机的规律，不难预见，苹果在2023年将继续领导全球翻新智能手机市场。