【天极网手机频道】11月17日，OPPO正式发布全新了 Reno15 系列，以全焦段实况拍摄、全新的裸眼3D设计星光蝴蝶结配色与更完善的社交分享能力，再次革新了安卓阵营的实况影像体验。从Reno12将实况照片带入安卓，到Reno13、Reno14持续迭代，再到如今 Reno15 系列实现全焦段实况拍摄和各种各样的实况功能，OPPO 用三年时间构筑出一个完整、成熟的实况生态。

Reno15 系列从蝴蝶结汲取灵感，推出全新配色“星光蝴蝶结”。机身采用一体成型高透冷雕玻璃，并运用行业首发的全息光刻工艺在背板上雕刻出具有裸眼3D效果的立体蝴蝶结图案。远看闪烁如星河、近看纹理细腻灵动，随着光线变化呈现立体流动的纹理视觉效果。在后置镜组的设计方面延续Reno14系列，通过CNC精雕工艺实现与玻璃背板的自然过渡，让轻薄的机身也拥有旗舰级的精致质感。

Reno15标准版 配备 6.32 英寸直屏，整机重量约 187g，更轻更好握，Pro系列则延续6.78英寸的直屏。得益于芯片级屏幕封装技术，Reno15 系列将屏幕黑边压缩至仅 1.15mm，带来近乎无边框的沉浸视觉体验，让日常浏览、观影与拍摄取景更加震撼。

Reno15 系列在影像系统上迎来全面升级，搭载 2 亿像素主摄(1/1.56 英寸大底、f/1.8 光圈、OIS 防抖)、5000 万像素超广角以及 5000 万像素潜望长焦。

其中，Reno15 Pro 的主摄在白天拥有极高解析力，在夜间也能有效控制噪点。在 1X 焦段拍摄实况时，系统会智能判断是否输出高像素动态照片，充分发挥这颗2亿像素主摄的作用让每一帧都清晰到可以直接当封面使用。

当然，Reno15 系列在玩法上也带来创新升级。“出圈实况拼图”功能能够自动识别人物主体，实现一键抠像，用户只需选择多张实况照片即可快速生成富有生命力的创意拼图，让动态影像表达更加直观、更加有趣。

Reno15 系列还新增多种贴近真实场景的实况拍摄能力。例如 超广角实况，可在 16mm 等效焦段下捕捉更广阔的视野，特别适合旅行风景、建筑场景或多人合影，让动态画面拥有更强的空间延展与临场感;而 闪光 CCD 实况 则在暗光环境中模拟真实闪光灯的质感，以高亮瞬间定格动作，同时支持叠加多种 CCD 风格滤镜，营造更具氛围感的影像效果，并保留完整的实况连续画面，让夜拍“既能亮起来，又能动起来”。这些全新的实况能力让 Reno15 系列不仅能拍清楚，更能拍出情绪、拍出故事，让“记录美好每一刻”成为日常且自然的事情。

为了贴合当前年轻人的喜欢，OPPO 已携手小红书打通实况生态，Reno15 系列支持 4K 实况照片原生直发，让用户无需额外处理，即可在社交平台高质量展示记录的每一刻。

从硬件突破到影像玩法创新，Reno15 系列将“记录美好、分享生活”变得更简单、更高质量。在这个人人都希望“被看见”的时代，Reno15 不只是拍照工具，更是帮助年轻人表达情绪、展示自我、记录生活的影像创作伙伴。

OPPO Reno15 系列现已正式发布，感兴趣的用户不妨前往 OPPO 线下门店亲自体验一番。凭借更强大的实况影像能力、更轻薄的机身手感以及全新的精致外观设计，相信上手后一定能够更直观地感受到这代产品带来的变化与惊喜。