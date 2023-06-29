综合实力获行业认可，OPPO Find N2摘得2023亚洲移动大奖最佳智能手机奖

【天极网手机频道】6月29日，2023亚洲移动大奖(AMO大奖)获奖名单在MWC上海展会揭晓。OPPO Find N2从一众旗舰智能手机中脱颖而出，摘得“2023年亚洲最佳智能手机奖”，卓越性能和创新体验获得行业认可。

亚洲移动大奖于2006年由GSMA(全球移动通信系统协会)创立，在移动通信行业极负盛名。其中的“亚洲最佳智能手机奖”由GSMA知名行业专家评审，综合手机性能、创新能力和行业领导力等因素，对手机进行严格评估。今年，OPPO Find N2能斩获这项大奖，展示了行业对这款折叠旗舰的高度认可，以及OPPO在智能手机行业的影响力和引领力。

OPPO Find N2是OPPO第二代横向折叠旗舰，使用超轻固精工拟椎式铰链、行业首款航天级复合碳纤维屏幕支撑结构，在保证极致轻巧的同时，还格外坚韧可靠。OPPO Find N2继承了上一代“黄金折叠比例”设计，内外屏均采用全新E6材质，并支持120Hz刷新率。加上出色的充电续航体验、哈苏影像系统和悬停空间玩法，OPPO Find N2真正实现了“轻巧好用，值得重用”。

自2022年底发布以来，OPPO Find N2创新体验不断引爆市场，掀起折叠手机热潮。根据IDC数据，2023年第一季度，在中国市场，OPPO Find N2系列以35.0%的市场份额位列折叠手机第一，助力OPPO成为出货量最多的手机品牌。

长期以来，OPPO坚持以用户为中心，构筑丰富产品生态，并以创新推动行业发展，赋能智慧生活体验。在国际上，OPPO的努力也正得到越来越多的肯定。2023年，OPPO入选顶级商业媒体Fast Company评选的“亚太十大创新力公司”，并揽获15项德国“iF设计大奖”，OPPO还凭借OPPO Air Glass和电池健康引擎，分别摘得“2023爱迪生奖最佳新产品奖”和“2023年SEAL可持续发展产品奖”，在前沿科技和可持续发展领域成就显著。

在“科技致善，微笑前行”品牌理念的指引下，OPPO将继续坚持创新之路，为全球用户提供前沿科技体验。