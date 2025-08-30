京东Apple产品全面优惠来袭 以旧换新叠加12期免息更超值

【天极网手机频道】京东Apple产品迎来全年好价!即日起至9月4日，Apple产品京东自营旗舰店推出限时优惠，iPhone 16官网价优惠1300元，到手价低至4699元起，多款热门机型同步参与活动，支持以旧换新与12期免息，更有加购AppleCare与iCloud服务低至9折优惠。除此之外，iPad、MacBook、Apple Watch、AirPods等热门产品也迎来全年好价，打开京东APP搜索“Apple 产品京东自营旗舰店”，即可一键进入活动页面，领券购买更划算。

以128GB白色iPhone 16为例，官网价5999元，京东直降500元还可叠加500元国家补贴、300元以旧换新补贴，相比官网价优惠力度达到1300元，到手价只需4699元。此外，128G版iPhone 16 Pro京东限时直降1400元，还可叠加500元消费券，相比官网直降1900元，消费券后到手价6099元;512G版的沙漠色钛金属iPhone 16 Pro Max叠加消费券后也比官网优惠1900元，到手价10099元。

除了iPhone外，iPad、Mac、Apple Watch、AirPods等也迎来好价：iPad Air 11英寸 M3 128G WLAN版，官网价优惠1200元，国补后只需3599元即可到手;MacBook Air M4 13英寸 16G 256GB 午夜色官网价优惠2559.8元，国补后只需5439.2元;Apple Watch S10 GPS款42毫米直降600元，以旧换新补贴至高350元，云南、宁夏、山西、福建等14个城市可享国补15%优惠，到手价低至2039元;AirPods Pro(第二代)搭配MagSafe充电盒官网价优惠414元，到手1485元。除此之外，加购iCloud、AppleCare服务还能享受至高9折福利!

现在上京东APP，搜“Apple 产品京东自营旗舰店”，一键进入活动页面，抢购心仪Apple产品，享受今秋最值得的数码焕新体验!