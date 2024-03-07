一眼便惊艳！华为Mate60系列凭极致美学斩获2024年德国iF设计大奖

【天极网手机频道】华为Mate系列在美学设计上一直引领时尚潮流风向，始终走在行业的最前沿，而作为目前华为旗下市场定位最高的直板旗舰，华为Mate60系列更是集科技创新能力与极致美学设计于一身，自上市以来就赢得了消费者们的高度关注和无数好评，并被称为最具视觉冲击力的高颜值时尚单品，再次引领了行业美学设计的新标准。

近日，华为Mate60系列凭借极具辨识度和创新性的ID设计斩获2024年德国iF设计大奖。德国iF设计奖(iF DESIGN AWARD)，与德国红点奖、美国IDEA奖并称为最具权威性、最具影响力的“世界三大设计奖”，其以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世，也被誉为“设计界的奥斯卡”。该奖项不仅是对华为产品的认可，更是对华为手机形态创新和多元设计理念的高度赞誉!

一笔丹青，一眼便惊艳。华为Mate60 Pro+在传承经典“同心”设计理念的基础上，采用全新的“同心”设计，后盖上半部分为素皮材质，后盖下半部分是手感极佳的金属材质，这种碰撞与融合，极具层次感的同时又不失对称和谐之美。机身背部靠下的位置，则以“丹青弧”优雅分割，就如同宣纸上的一道墨痕，轮廓清晰，层次分明，苍劲有力、韵味十足。

色彩选择上，华为Mate60 Pro+以传统文化中的宣纸和水墨为灵感，带来极具意境的宣白和砚黑，前者洁白淡雅，后者深邃悠远，但无论是哪一种都给人一种时尚典雅的高端感，同时又透露出温和内敛的气质。值得一提的是，宣白配色采用创新的纳米级金属双染工艺，高端精致，浑然天成，属实算得上是科技和艺术的完美结合了。

作为迄今最强大的华为Mate系列手机，华为Mate60系列不仅延续一脉相承的极致中轴对称的设计语言，更采用突破性的“同心”设计，使“星环”不再局限于摄像头本身，而是从内向外迸发而出，扩张至后盖的腰部，与手机整体相融合呈现出一个更大的隐形的同心圆，可谓再次定义了科技审美。

华为Mate60系列的全新变化，让我们看到了致敬打破边界、突破新生的力量，把经典设计作为起点，不断去探索、创造的创新精神，而这也无不反映出华为一直在路上，追求极致，不断超越自我的品牌精神。

每每提及华为Mate系列，很多人首先想到的就是“高端、极致、创新”，正因如此，华为Mate系列已多次获得德国iF设计奖权威认可。

自华为Mate系列问世以来，华为Mate7系列便在2015年，华为Mate9 Pro在2017年先后摘得iF设计奖，而后更是凭借独特创新工艺连续多年获此殊荣。由此可见，华为Mate系列总以精致优雅的独特美学设计赋予高端旗舰美学创造力，让每一代Mate系列手机都走在了ID设计及工艺美学的创新之巅，引领当下旗舰美学新潮流。

从Mate30系列的“Halo圆环”，Mate40系列“星环”设计，Mate50系列“巴黎饰钉环”设计，再到Mate60系列突破性的“同心”设计，都是华为Mate系列icon般的存在。配色上，华为Mate系列同样有着前沿且独到的见解，华为Mate20系列带来翡冷翠配色;华为Mate30系列的丹霞橙配色;华为Mate40系列致敬千年胡杨的夏日/秋日胡杨;取自巍巍昆仑的华为Mate50系列昆仑破晓/昆仑霞光……每一代独特色彩美学的更新，都会成为年度爆款，并引发行业跟随。

最后回到华为Mate60系列，其不仅在外观设计方面火爆出圈，同时还在通信、可靠性、影像、智慧体验等方面持续进阶，带来卫星通话、超可靠玄武架构、全焦段超清影像、HarmonyOS 4等领先功能，自发售以来便收获了消费者的一致好评。

再告诉大家一个好消息，现在前往华为商城、华为天猫官方旗舰店、华为京东自营官方旗舰店购买华为Mate60 Pro+，即可享受至高12期分期免息，月付预估低至750元。感兴趣的小伙伴们，赶快抓紧机会下手吧。