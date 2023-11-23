光学质感的虚化效果，OPPO Reno11系列人像虚化零距离体验

【天极网手机频道】从 OPPO Ulike 拍照手机发布起，OPPO 已专精人像摄影11年。在移动影像的每一个重大发展周期内，OPPO 都以极富引领性的技术开拓着移动影像在高清画质和美颜人像等专业领域的高速发展。随着移动影像进入光影时代，OPPO 再度以领先的超光影系统开创人像效果的新格局。全新Reno11 系列搭载与影像旗舰同源的超光影系统，创新性地将画面中人物、物体的光影和色彩以 AI 技术精确计算，使人像兼具单反质感、自然光影和生动韵味，从而拍出更具风格的人像样张。

OPPO 先进的算法会基于光学特性模拟焦平面前后的虚实变化，进行超高精度的拟真计算，让逐步远离焦点的背景空间呈现真实的渐进式虚化，还让人物主体内部呈现自然的渐变虚化，用多层次的虚化呈现更自然真实的空间感。

光学虚化带来的自然真实感是手机与单反出片最直观的差异，为了获得这种主体突出的拍摄效果，不少手机都加入了人像虚化算法，但这种将人物抠出、再将背景全盘虚化的算法并不具备单反相机虚化的神韵，反而增加了“抠图感”。

Reno11 系列首次搭载的单反级人像模式真正在轻巧的手机中复原了光学虚化的精髓，能够模拟专业镜头的光学虚化特征。不仅背景中的虚化强度远近有别，就连人物的五官也因与摄像头的距离不同，能够产生有层次感的虚化过渡，不仅使人物主体和背景间的虚化过渡更加符合单反镜头出片效果，就连人物的五官也能有虚化强弱之分。加上专业的大光圈单反镜头能够柔化背景中的光源，形成氛围感十足的光斑，让人像照片更具精致感。

在实际拍摄中，Reno11 系列的单反级人像模式通过领先的人像算法模拟了单反相机镜头的光斑效果。在人像模式下，Reno11 系列能让散落在各处的光斑都有正确的空间关系和自然的强弱关系，用户还可以通过调整电子光圈，自定义光斑的效果和虚化程度。有了 Reno11 系列，还能让随处可见的树影变身氛围感十足的梦幻光斑，氛围感十足。

正确的光影关系还可以呈现出高光到阴影间明确的明暗变化，勾勒出肌肉的轮廓、眼神的指向以及五官轮廓的层次，同时呈现真实皮肤纹理质感和更鲜活的表情。

此外，OPPO Reno11 Pro 的5000万像素单反级广角主摄采用1/1.56 英寸的传感器搭配F1.8的大光圈，等效焦距24mm;单反级超广角摄像头采用1/4英寸的传感器搭配 F2.2大光圈，等效焦距16mm，在实现 112°的超大原生视野的同时最大限度地解决畸变问题。

基于 OPPO 领先行业的影像算法和影像审美，OPPO Reno11 Pro拍出了单反级质感样张，光影自然、五官立体、表情生动，缔造领先的绝佳人像效果。