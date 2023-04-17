　支持双向北斗卫星消息全系配备昆仑玻璃 华为nova 11系列发布

【天极网手机频道】4月17日，华为正式发布了全新的nova 11系列，包括除了nova 11 和nova 11 Pro外，还首次带来了“超大杯”的nova 11 Ultra。

nova 11 Ultra延续了超级星耀环设计，并采用业界首创素皮压花工艺，将“nova”符号布满机身背部，提供nova 11号色、曜金黑两种配色，观感升级、手感更佳细腻，且耐摔、耐磨。并且首次引入了超可靠昆仑玻璃，10倍整机耐摔抗跌。

nova 11 Ultra配备6.78英寸3D曲面屏，支持120Hz、1440Hz PWM调光、全局P3色域、AI计算等特性。整机宽度74.35mm，整机重量188g、厚度7.88mm，握持更加舒适。并且nova11系列首次引入了超可靠昆仑玻璃，10倍整机耐摔抗跌。

影像方面，nova 11 Ultra采用了nvoa最强后置影像――超光变影像系统，拥有5000万可变光圈镜头，拥有F1.4-F4.0十档智能可变光圈;112°超广角镜头，可支持微距拍摄。另外，后置摄像头首发XD Portrait人像引擎，配合可变光圈，单人、多人以及夜景拍摄都更加出色。

前置摄像头方面，nova 11 Ultra的全新双目立体视觉影像系统采用6000万追焦双摄，支持2倍光学变焦、0.7x-5x变焦拍摄、QPD全像素精准对焦以及100°超广角，同样配备XD Portrait人像引擎。另外一颗800万像素人像特写镜头则最高支持5倍数字变焦。

充电方面，配备100W超级快充Turbo 2.0，息屏充电10分钟充至60%，20分钟即可充满，刷短视频充电15分钟也能充到50%。而且它还支持了应急模式，2%低电量下智能启动，可通话20min，扫码8次，亮码23次，待机4小时。

游戏体验方面，首发nova游戏引擎，支持AI调度、GPU Turbo、Touch Turbo，实现10%游戏续航提升、5%跟手时延降低、1℃整机温度降低等升级。同时，nova 11系列还首发《晶核》游戏，并提供专属权益。

值得一提的是在连接等方面，nova 11系列同样有着提升，凭借全新天线技术天线发送、接收分别增强2dB、1.5dB。另外，nova 11系列还首发短视频引擎，支持地铁、高铁双场景，可实现抖音视频预加载。

华为nova 11 Ultra还成为了nova系列中首款搭载双向北斗卫星消息功能的产品，无地面网络信号时，也可向外界发送信息，同时也能接收对方的消息，实现双向联络。同时新增“快捷求助”功能，可以快速选定关键内容一并生成求救讯息，让救援行动更精准高效。

发布会上，华为还介绍到在鸿蒙操作系统的加持下，日均拦截恶意应用达到3600000次，日均拦截恶意行为200600000。

除了nova 11 Ultra，还有全新nova 11 Pro一同发布，搭载了搭载6.78英寸120Hz全新臻彩环幕屏，提供羽砂玻璃工艺的晨曦金、雪域白配色，以及素皮压花工艺的11号色和曜金黑，共四种配色，同样配备了昆仑玻璃。

此外nova 11 Pro系列采用了全新的超感知影像系统，配备了一颗5000万像素RYYB超感知镜头+800万像素超广角微距镜头，前置与Ultra版本一样，采用了6000万像素超广角镜头+800万像素人像特写镜头。

nova 11 Pro同样支持100W超级快充和Turbo 2.0充电模式，10分钟充60%，20分钟充满，并且支持应急模式。

nova 11采用首创nova星耀架构，凭借3D叠层技术、轻盈工艺、昆仑玻璃、定制屏幕等设计，轻薄且坚固。nova 11的机身厚度仅6.88mm，重量仅有168g，成为nova系列最纤薄直屏手机。

nova 11采用全新升级臻彩直屏，这块6.7英寸专属定制柔性OLED直屏屏占比达到93.4%，观感出色。其背面同样采用了羽砂玻璃，提供了雪域白、11号色、曜金黑和星耀金四款配色。

nova 11后置5000万像素超感知影像系统，前置为6000万像素超广角人像镜头。它配备了4500mAh电池，支持66W快充和Turbo充电模式。

价格方面，nova 11售价为2499元起，nova 11 Pro售价为3499元起，nova 11 Ultra售价为4499元。新机将于4月17日18:08开启预售，4月25日10:08正式开售。