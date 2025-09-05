满级防水抗摔全新一代OPPO A6 Pro发布预告

【天极网手机频道】近日消息，OPPO正式官宣，OPPO A6 Pro 将于 9 月 9 日 14:30 发布，开启手机六年耐用新时代。

从官方的海报可以看出，OPPO这款新机正面配备一块居中单孔直屏，边框采用了当下流行的直角设计并采用金色配色，预计会同样配备后盖为金色的配色，但目前机身背面信息暂未公布，但是OPPO A系列向来的定位都是耐用属性。

根据近期的消息，OPPO通过官方商城上架了一款OPPO A6 GT，作为 A 系列首款“GT”机型，新机在入门价位上带来顶级的耐用配置。A6 GT 提供流光白、岩雾蓝、莹彩粉三种配色，搭载 6.8 英寸 120Hz AMOLED 屏幕，内置 骁龙 7 Gen 3 处理器，安兔兔跑分达 89 万。续航方面配备 7000mAh 长寿大电池 + 80W 快充，最长可支持 20 小时连续追剧。其他亮点包括 IP68/IP69 防护、军规抗摔、立体声双扬声器、NFC 功能 以及基于 ColorOS 15 的多项 AI 功能。售价方面，提供 1699元至 2099 元 的多个存储版本，整体竞争力突出，主打耐用属性。

关于OPPO A6 Pro，天极网届时为大家带来关于它的评测相关内容，感谢观看!