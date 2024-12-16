vivo Y300正式发布：600%大音量+6500mAh电池，仅1399元起

【天极网手机频道】12月16日，vivo终于正式推出了备受关注的Y系列的最新力作――vivo Y300。这款手机以“超强外放，超长续航”为核心卖点，旨在为用户带来前所未有的使用体验。据了解，vivo Y300搭载了vivo史上最强大的扬声器系统，包括vivo史上最响扬声器和创新的三向扬声设计。

天极网从官方获悉，vivo Y300的扬声器能够释放出高达600%的超大音量，最大声压级可达91.7dB，声音最远可传播至100米，确保用户在各种场景下都能享受到震撼、响亮的外放声音。此外，vivo还精心设计了4cc的专业声学腔体，使空气振动更加充分，为Y300的外放声音增添了超强“爆发力”。峰值功率高达4.5W的扬声器矩阵，更是前代产品的三倍之多。

除了音量上的突破，vivo Y300还配备了全新的三向扬声系统。这一系统打破了常规的对称式双扬声器设计，将两颗发声单元分别置于机身的顶部与底部，并创新地将新一代超级扬声器置于手机背面。这意味着，在外放时，声音可以同时从机身的顶部、底部与背部发出，为用户带来立体澎湃的听感体验。无论用户如何握持手机，都能确保声音通畅且响亮。

在音频硬件的强劲基础上，vivo金耳朵声学实验室对Y300进行了精心调校，实现了高音透亮、中音清晰、低音强劲的外放声音效果。此外，Y300还荣获了Hi-Res Audio和Hi-Res Audio Wireless的双金标认证，并在同档位产品中首发3D全景音频功能。这一功能可将普通双声道的音频优化、模拟成5个声道的立体环绕听感，同时还支持全息音频功能，让用户仿佛置身于音乐现场，尽享身临其境的沉浸体验。

在续航方面，vivo Y300同样表现出色。它搭载了vivo史上最大容量的6500mAh超薄蓝海电池，打破了蓝海电池容量的纪录。这款电池不仅续航持久，而且经过特殊设计，确保5年内仍能保持出色的耐用性。vivo首创的“魔方扩容封装”技术、新型高分子材料防护壳以及自研玲珑架构的加持，使得Y300在容纳大容量电池和超级扬声器的同时，仍能保持7.79mm的纤薄机身。

外观设计上，vivo Y300同样令人眼前一亮。它融入了高奢腕表元素，打造出精致非凡的“精工奢表”镜组，并巧妙点缀了666个巴黎钉纹，带来独特的光影效果和绝妙质感。三款质感配色――青松、瑞雪白和星钻黑――每一款都精巧夺目、恰到好处。此外，Y300还采用了40°黄金四曲后盖和清爽利落的潮流立边中框设计，手感圆润贴手，让用户玩机更尽兴。

vivo Y300采用了与Y300 Pro相同材质的120Hz高亮OLED屏，手动最大亮度高达800nits，全局激发亮度更是达到了1300nits。即使在户外强光下，用户也能清晰看到屏幕内容。同时，Y300还提供了全天候全方位的护眼体验，包括3840Hz高频PWM调光、类自然光抗疲劳等多项护眼技术，并通过了SGS低蓝光认证。

与此同时，vivo Y300首发搭载了全新的OriginOS 5系统。这一系统以原子通知全新进化的“原子岛”为核心，以全新方式展现实时信息、系统状态等，并支持复制、拖拽内容，让服务轻松直达。同时，AI蓝心大模型也得到了进一步进化，为用户提供了更加贴心的小V圈搜、AI消除、小V帮记等智能助手功能。备受好评的vivo首创职业模式也得到了再次升级，成为特定职业用户的工作好帮手。

值得一提的是，vivo Y300不仅好用，而且耐用。它采用了坚韧的磐石抗摔结构和双重强化工艺的金刚盾屏幕玻璃，并通过了SGS五星整机抗跌耐摔认证。出厂时还配备了四角增高定制保护套，为机身安全提供了双重保障。此外，Y300还支持泼溅级防水和满级防尘功能，不怕意外溅水且无惧灰尘。屏幕更是支持湿手、油手触控，让用户在各种情况下都能应对自如。

全新发布的vivo Y300提供了青松、瑞雪白、星钻黑三种配色以及四种容量版本供用户选择。售价方面，8GB+128GB版本售价为1399元、8GB+256GB版本售价为1599元、12GB+256GB版本售价为1799元、12GB+512GB版本售价为1999元。用户可在vivo官网、京东、天猫、抖音、快手、拼多多等各大电商平台进行预售购买，并于12月20日正式开售。首销期间购机还可享受价值699元的权益大礼包，包含Y300专属礼盒、i音乐SVIP半年卡、五年电池保、以旧换新补贴和新机权益等超值好礼。