真我15系列｜夜拍神器 定档官宣9月16日发布

【天极网手机频道】 2025年9月16日―中国 ・ 深圳―真我手机正式官宣，真我数字系列新品――真我15系列将于9月16日19点正式发布， 以全能影像和轻薄机身设计，打造专属年轻人的夜拍神器，助力年轻用户放肆去拍，定格每一刻夜色精彩。

本次真我15系列新品发布会，基于对年轻用户在夜晚“奔赴自我创造生活”的洞察，将以「不误正夜」作为主题，举办机圈首个Livehouse发布会，以别具一格的形式与体验，与年轻用户继续玩在一起。

一直以来，真我数字系列代表着年轻、科技、自信、活力，凭借出色的质感时尚设计与超预期的影像科技体验，深受年轻用户的喜爱。近日，真我数字系列全球用户数已突破6500万，以越级标杆的姿态，畅销71个国家和地区，成为全球爆款。未来，真我数字系列将继续秉持“敢越级”的精神，深耕设计与影像赛道，为全球年轻人提供超越期待的科技体验。

目前，真我15系列已开启0.01元全渠道预约，可享包含至高6期免息、加赠T200lite蓝牙耳机、2年电池保等权益。更多相关信息，将于9月16日新品发布会揭晓，敬请期待!