三星Galaxy Z Fold5曝光：更轻也更薄，设计基本无变化

【天极网手机频道】三星预计会在下半年召开一次新品发布会，推出全新的折叠屏Galaxy Z Fold5和Galaxy Z Flip5。最近一位著名的曝料人分享了Galaxy Z Fold5的高清渲染图，360°的展示了这款新品的外观设计和尺寸，并和前代Galaxy Z Fold4进行了比较。

从放出渲染图看，Galaxy Z Fold5的整体设计和前代基本没有什么变化，屏幕尺寸应该也和之前保持一致，这样的设计也已经延续了多代产品。而根据@OnLeaks的说法，Galaxy Z Fold5展开后的尺寸为154.9x129.9x6.3mm，比前代155.1x130.1x6.3mm稍微小了一点点。折叠后的Galaxy Z Fold5仍保持67.1mm的宽度，而由于采用了新的水滴铰链，其厚度现在将变为13.5mm，比前代要更薄了一些。同时Galaxy Z Fold5的机身预计会比前代轻9g，大约是254g，更加接近于普通手机。

从Galaxy Z Fold2开始，产品的设计没有发生非常的变化，基本都是小幅的优化和细节上的升级，如变为直角中框、影像模组排布等，核心配置肯定会进行升级，这次除了处理器更新迭代外，影像配置可能会和前代保持一致。

三星在折叠屏上确实有着先发优势，并在柔性屏领域技术上更为成熟，这几代的产品策略都是以稳为主，而国产厂商想要与之竞争只能更加卖力，最近这两年都下了非常大的功夫，不仅堆料更加的猛，而且价格上成功杀入万元之内，这无疑给了三星不小的竞争压力，不知道今年三星是否会在价格上进行一些调整。而在海外市场，三星几乎没有竞争对手，即便谷歌大概率会在本月的I/O大会上发布Pixel Fold折叠屏，但在产品力上很难和三星进行竞争。