iQOO Neo8 Pro游戏魔盒解析：游戏软件适配的模范生！

【天极网手机频道】其实在最早的手机市场还没有游戏手机、电竞手机这一个概念!也是因为当时的移动游戏发展缓慢，手机游戏其实属于一个小众的圈子，以至于在2018年以前很多手机品牌厂商主打的旗舰产品都是商务旗舰、影像旗舰。2019年，移动手机CPU的迅速崛起造就了许多游戏厂商开发高品质手游的速度，《王者荣耀》《和平精英》《决战平安京》等等游戏快速的抢占了PC端的游戏用户。这也让手机厂商们发现，游戏手机这一空白领域的诞生。时间来到2019年的3月1日，iQOO品牌在深圳发布了旗下第一款游戏手机iQOO 1。也正是这一台与众不同的手机让人们意识到，原来一台小小的手机也能在细分化的手游电竞领域做到如此专业。

时至今日，iQOO品牌已经拥有iQOO顶级旗舰、iQOO Neo旗舰系列、iQOO Z系列以及iQOO U 系列。我们今天的主角就是iQOO在五月发布的iQOO Neo8 Pro，这也是iQOO Neo系列中第一台Pro机型。在发布一个月后，再来看待这台产品，我更想和大家聊的是iQOO手机对游戏软件的深度适配。

游戏魔盒

其实在这个硬件同质化严重的今天，很多手机产品的性能都是大差不差的感觉。因为大家用同样的内存颗粒、闪存以及手机芯片。这就导致了一款游戏在不同的手机上的用户体验几乎没有区别，而大家可能在意的东西也只有死板的游戏帧数。小编作为一个游戏精通玩家，我认为游戏帧数这个东西在用户体验中只是“高楼大厦的地基”而已，也就是一台好的手机应该做到地事情。如果要说什么东西能够体现出一个手机厂商对游戏的用心，那么游戏软件的适配一定是最为重要之事。iQOO Neo8 Pro这样一款全方位配置都拉满的水桶机让我最心动的功能居然是一个小小的“游戏魔盒”。

“游戏魔盒”大家可以理解为是一个电竞专业化的游戏功能集合助手。iQOO品牌打造这个功能的核心就是从软件层面来全方位给玩家提供更加专业、舒适、快乐的电竞级游戏体验。其实我们玩游戏的一个初衷就是为了放松身心，如果有一个工具可以让我们更自由方便的玩游戏，那么何乐而不为呢？

在使用iQOO Neo8 Pro过程中我其实并不知道有这一个功能，但是每当我进入游戏系统就会提示我开启这个功能。由此可见，iQOO品牌对于自己用户的一个“新手教程”也做的不错。开启功能后我们可以发现游戏魔盒有四个板块，分别是控制手机性能释放的性能面板、提高用户游戏体验的游戏工具面板、增加用户游戏分享欲的游戏中心以及系统小窗面板，接下来我就来一个一个面板来给大家分析解读。

首先是手机性能面板，简单来说就是一个控制手机CPU和性能释放的快捷助手。在这里我们可以开启省电模式、均衡模式以及输出性能最大化的MONSTER性能模式。这三个模式大家还是要根据自己的实际使用情况来开启，在游玩一些负荷比较小的游戏就可以开启省电模式或者均衡模式让手机保持在一个合理的功耗上。《原神》《王者荣耀》这类大型游戏开启MONSTER性能模式以获得最佳的游戏体验。此外，我们在这个面板上还能快速切换WiFi网络和SIM卡网络以及调节屏幕刷新率和触控采样率。

再来看到游戏工具这一块，功能有非常多，大家可以看图了解。这里我就挑选两个我认为的重点功能告诉大家。首先让我觉得最厉害的就是这个4D游戏震感，在游戏过程中小编释放技能手机就会随之震动，就类似于PS5手柄的那种震动反馈，极大加强了我的游戏沉浸感。其次就是iQOO引以为傲的游戏插帧功能，这个功能简单来说就是用60帧的画面去带给你120帧的感受，还能有效的降低手机功耗。当然还有很多实用小功能这里小编就不一一细说了，大家真要了解不妨去iQOO线下体验店亲自尝试一番。

游戏中心大家可以理解为就是游戏社区，我们可以通过游戏魔盒这个快捷方式进入游戏社区，和iQOO手机玩家分享自己的游戏心得、英雄攻略、新赛季打法等等和游戏相关的一切。其实每个手机品牌都在强调“社区”这个概念，但把社区和手机功能做的如此贴近我只在iQOO手机上感受到。这样一来不仅方便了游戏小白用户更加快捷的从游戏中心积攒经验值，也可以让游戏大佬更加便利的去分享自己的游戏心得。这样一来，不仅可以提高用户的游戏体验，也提高了iQOO社区的用户活跃度。

最后就是系统小窗面板，这个功能也十分简单，类似于我们平常的分屏功能，但这个系统小窗并不是开启某一个应用的窗口，而是直接把手机桌面搬过来。我们可以把他当做日常的手机系统页面直接使用，想开啥软件就开啥。当然大家从图上可以看到窗口的面积还是比较小，也就打游戏的时候应急使用一下。

总结

iQOO品牌其实自从诞生之初就坚持要把顶级性能和顶级电竞的游戏体验带给用户。但在硬件同质化异常严重的今天，可能一些小小的游戏优化才更能打动用户的心。在很多时候手机游戏存在的意义已经不简简单单算是一个“游戏”，更多时候它是一种社交工具、一种媒介、一种破冰地手段，我们通过手机游戏去认识他人，了解他人。iQOO Neo8 Pro的游戏魔盒功能其实并不是什么高科技，但这代表着一个iQOO对于游戏软件适配的重视，代表着iQOO对游戏手机领域的专业，更加代表着iQOO手机产品的立身之本。