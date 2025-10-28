您现在的位置： 天极网 > 手机

OPPO Find X9 系列影像功能一览：4K 实况、8K 照片，丹霞色彩原色镜头

2025-10-28 06:00:00

  【天极网手机频道】手机影像愈发卷入“清晰度”与“真实感”的今天，OPPO Find X9 系列用一整套硬核影像方案重新定义了手机照片的清晰上限。无论是首发的 4K 超清实况照片，还是可拍摄 全焦段 8K 超清照片 的旗舰影像系统，都让 Find X9 系列在移动影像领域的地位更加稳固。

  Find X9 系列首发 4K 超清实况照片功能，不仅将清晰度提升至传统实况照片的 4 倍，更能完整保留动态瞬间的光影变化。不同于苹果的 2K 实况照片方案，OPPO 的 4K 实况可直接原图直出，无需压缩与转码，画质细腻度和流畅度显著提升。更关键的是，它还支持一键分享至小红书、微博等主流平台，并适配 OPPO 的 原彩 ProXDR 实况显示，让每一次回看都更接近肉眼所见的真实质感。

  得益于 OPPO 自研的 LUMO 超像素融合引擎，Find X9 系列可以在拍摄时同时融合 4 张 5000 万像素全像素图像帧，从而生成超越传统手机的 8K 超清照片。无论是超广角、主摄还是潜望长焦，都可实现 全焦段 8K 直出。结合哈苏色彩的自然调校与丹霞色彩还原镜头，Find X9 系列在明暗细节、色彩层次和空间质感上都更接近专业相机

  Find X9 系列延续与哈苏的深度合作，配合丹霞原色镜头，将哈苏经典色彩模式与 OPPO 自研计算摄影结合。无论是日落的金橘调，还是夜景的深蓝色，Find X9 系列都能通过 哈苏自然色彩系统 精准还原。新增的 哈苏超清模式 还可在极端光线环境下保持层次清晰、色彩纯净，让手机摄影更接近人眼感知。

  在演唱会这样 光线复杂、声场嘈杂的极端场景 中，Find X9 系列依然能轻松应对。凭借 4K 实况照片 功能，它能精准记录舞台灯光变换的每一瞬，捕捉光影流转的动态美感;而 AI 智能识别算法 会实时识别人脸与高光区域，有效减少过曝与噪点，让画面层次更加纯净。

  即便身处看台远处，潜望长焦镜头 也能稳稳捕捉舞台上爱豆的每一个表情与情绪。同时，借助 新一代演唱会收音算法，Find X9 系列可在强噪音环境下精准提取人声与乐声，哪怕隔着人海，也能清晰还原现场的氛围。当灯光扫过人海、荧光棒齐刷刷亮起的那一刻，Find X9 系列就是你最懂的“演唱会搭子”――记录那份心跳加速的热烈与感动。

  在 Find X9 系列上，影像已经不只是硬件比拼，而是计算摄影与美学理念的融合。4K 实况让回忆更加鲜活，8K 照片让细节无处遁形，再加上哈苏色彩的自然调校和 AI 的智能感知，Find X9 系列真正实现了从“拍得清楚”到“拍得真实”的跃迁。

