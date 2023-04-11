vivo X Fold2/X Flip大小折叠定档4月20日：先旗舰后折叠，无惧后发

【天极网手机频道】4月11日，vivo官微正式宣布，将于4月20日19:00举行折叠系列及平板旗舰新品发布会。届时将带来升级换代的大折叠vivo X Fold2、蓝厂首款小折叠vivo X Flip以及vivo Pad 2三大新品。作为向来无惧后发的Top手机品牌，vivo已然准备再一次在数码圈掀起“春季攻势”。

与此同时，vivo产品副总裁黄韬在官微发布了一则“关于折叠屏手机的灵魂拷问”短视频，旗帜鲜明的传递出vivo做折叠屏手机的产品理念，那就是“先旗舰，后折叠”。作为最后入局折叠屏市场的vivo，逐渐摸索出属于自己的产品特色，去年发布的vivo X Fold及Fold+凭堆料和全能赢得了消费者的喜爱。如今再次明确“先旗舰，后折叠”的路线，期待此次的大小折叠能够带来媲美直板旗舰、甚至超越直板旗舰的折叠体验。

手机市场早已进入存量竞争时代，折叠屏赛道则在近两年逆势大涨，成为各大厂商抢滩高端的关键。观察身边的朋友，也不难发现越来越多的人正在使用折叠屏。正如黄韬所言，大折叠有更大的屏幕，更高的效率;小折叠有小巧的形态，更多的乐趣，这些直板机无法提供的全新体验，是用户换用折叠屏的终极需求。

然而以往的折叠屏手机，也有很多劝退的地方，厂商往往为了折叠形态，在“性能、续航、影像、手感”等方面做出了牺牲，导致使用体验较直板旗舰有较大差距，成为华而不实的“美丽小废物”。而vivo无论做大折叠还是小折叠，理念都是“先旗舰，后折叠”。首先确保跟直板旗舰一样好的全面体验，再谈折叠形态的创新价值，这是vivo折叠旗舰最大的不同。

在vivo看来，折叠旗舰要的是价值增加，而不是做价值取舍。入门级才做取舍，旗舰级自然是全都要。黄韬表示，此次即将发布的vivo X Fold2与vivo X Flip同样都是折叠旗舰，将带来一样好的旗舰级折叠配置，又提供好不一样的折叠体验。

结合此前两款产品的曝光信息来看，vivo的确有底气喊出“先旗舰，后折叠”的口号。首先看大折叠，vivo X Fold2预计将搭载骁龙8Gen2、LPDDR5X和UFS 4.0，安兔兔跑分接近132万，强悍性能可见一斑。电池方面则为4800mAh+120W闪充+50W无线充的组合，依旧是折叠屏行业最顶级的配置。备受好评的3D超声双屏幕指纹被保留下来。正如vivo品牌副总监贾净东在工作笔记中所言，vivo X Fold2在“影像，设计，系统，性能”四大赛道，不仅毫无短板，而且“强者更强，大于想象”。在减薄减重方面也有较大进步，做到“全能也轻薄”，非常值得期待。

而小折叠vivo X Flip则突出一个“美丽不废物”。背面浅紫色搭配菱格纹的设计ID，是女孩子们的心头好，超大外屏惹人注目;正面折痕达到了几乎“隐形”的程度，在友商折痕控制普遍弃疗的背景下，给了人们更多惊喜。以vivo的堆料诚意来看，想必不用担心性能及续航表现。如真如爆料所言，那蓝厂此次两款折叠屏的产品力将堪比“大小王炸”，折叠屏普及的道路将要快进一步了。

4月20日19:00，“先旗舰，后折叠”的vivo大小折叠旗舰即将亮相，想要换机的小伙伴可以看过来了。当折叠屏与直板旗舰的体验几乎拉齐时，这或许是就你入手折叠屏的最好时机。