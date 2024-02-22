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专访OPPO刘作虎：锐意而出“扛旗”共建AI生态，着眼长期让科技普惠用户

2024-02-22 12:00:00 作者：王有为

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  【天极网手机频道】OPPO AI战略发布会于日前在OPPO AI 滨海湾数据中心举行，OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎在AI战略发布会上表示，未来将在云端算力上持续投入，通过自建的OPPO AI滨海湾数据中心，部署Titan超大模型、Turbo大模型、Tiny轻量模型三个级别的模型对应不同应用场景，实现端云联合部署。同时，OPPO正式发布了1+N智能体生态战略，这一生态由AI超级智能体和AI Pro开发平台组成。其中， AI Pro智能体开发平台将在今年上线，用户可在该平台调用组合工具和插件，开发自己需要的智能体，并无需写代码。战略发布会后，OPPO首席产品官 刘作虎、OPPO AI中心产品总监 张峻与包括天极网在内的众多媒体，就AI生态、长期价值、未来发展等方面做了进一步深入交流。 

专访OPPO刘作虎：锐意而出“扛旗”共建AI生态，着眼长期让科技普惠所有人

  OPPO呼吁共建AI生态，将科技普惠给所有人

  对当下的行业以及消费者来说，AI手机尚属于一个“新兴概念”，大家目前仅能从UI、语音助手的改变，捕捉到些许气息，那么究竟什么是AI手机，它将带来哪些改变？问及于此，OPPO首席产品官 刘作虎对媒体表示，AI手机不能简单地理解为手机形态的变化，或者手机交互界面的变化，这只是很表层的东西。

  在OPPO看来，AI 手机要具备高效地利用计算资源，以满足 AI 时代下生成式 AI的计算需要，同时，AI手机要能敏锐地感知真实世界，了解用户与环境的复杂信息，AI手机还需要拥有强大的自学习能力。此外，AI手机还将具备更充沛的创作能力，为用户提供持续的灵感与知识支持。

AI手机时代是一个生态，刘作虎呼吁整个行业、整个产业来共建这个生态。刘作虎表示，OPPO做生态一直的主张都是希望生态伙伴在这里有所获益、有所共赢，这种生态才有存在的可能性。合作共赢，是AI生态建立最主要的前提，没有这个前提，这个生态都不可能建起来。OPPO今天站出来把这个旗子举起来，是基于整个中国AI手机大的战略时机去思考这个问题。AI本身就应该是一个普惠的科技，能让所有人快速去享受到科技带来的好处。

  目前，OPPO正在有序推进AI生态建设，与合作伙伴共建共赢。在OPPO AI战略发布会上，OPPO AI中心正式揭牌成立，这意味着OPPO将整合全球研发资源，所有的 AI 相关的职能都放到一个实体里，产品、研发、运营、研究院、数字工程、软件工程可以高效互动，形成快速的闭环，举全公司之力集中资源提供组织保障。 

专访OPPO刘作虎：锐意而出“扛旗”共建AI生态，着眼长期让科技普惠所有人

  着眼AI手机的长期价值，不看短期回报

  谈及AI手机的市场前景时，刘作虎表示，AI手机未来将呈现出大跨步增长，正如OPPO创始人、首席执行官陈明永在内部信中提出：“未来五年，AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机。”。

  OPPO联合IDC共同发布行业首个《AI手机白皮书》，预测2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部，占智能手机整体出货量的15%。中国市场AI手机份额将迅速增长，到2027年国内的AI手机出货量将达到1.5亿台，占比将超过50%。

  当问及AI的投资回报时，刘作虎明确表示，AI仍处于技术的早期，OPPO着眼于长期价值，不会看短期回报。在当下这个节点，认定AI的趋势并是否着手研发投入才是最重要的。“今天我们告诉大家，AI就是OPPO认定的方向。”

  刘作虎还透露，OPPO很早就在AI领域的投资布局，早在2020年就推出了首个AI大模型，展示过文生图的功能。2023年，OPPO自主训练了安第斯大模型。未来，我们将在云端算力上持续投入，通过自建的OPPO AI滨海湾数据中心，部署Titan超大模型、Turbo大模型、Tiny轻量模型三个级别的模型对应不同应用场景，实现端云联合部署。

  端云协同发展，应对未来挑战

  当有媒体问AI手机的挑战或者难点是什么？刘作虎认为，对任何的AI设备，都会是面临感知、算力的挑战，一是如何精准感知这个真实世界;二是要有足够强劲的算力支持;三是要有高效运作的先进算法。

  基于感知与算力的洞察，OPPO重点发展端云协同方案。OPPO AI手机的算力供给将不再局限于本地――端侧计算可更好保证实时性与隐私保护，云端强大的计算能力则能够完成更复杂的任务，从而提高AI手机的整体性能和效率。

  在云端算力上OPPO持续投入，拥有能够支持千亿级AI模型训练的高算力的OPPO AI滨海湾数据中心，支持两毫秒的骨干网络链接超低时延，以及100%的纯绿色能源。

  同时OPPO公布 1+N 智能体生态战略，以OPPO AI超级智能体和AI Pro智能体开发平台为核心组成部分。“1”代表 OPPO AI 超级智能体，能基于庞大的知识图谱、文档数据以及搜索引擎，为用户提供强大的知识能力，精准理解用户意图，给出准确结果。1+N智能体生态战略中的“N”代表基于OPPO AI Pro 智能体开发平台所赋能的全新智能体生态

  OPPO AI中心产品总监表示，智能体会变成智慧 OS 的大脑和核心，其他比如说大家很熟悉的屏幕、麦克风这些器件，OS 中的组件，我们也希望将其 AI 化，全栈的 AI 化在满足个性化的同时提供更无所不能的服务。

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