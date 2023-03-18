高端智能机型售价水涨船高，技术创新或为主要原因

【天极网手机频道】最近，香港海通国际证券的科技分析师在一份研究报告中预测，iPhone 15 Pro系列将因为配置全面升级而迎来涨价，这也是iPhone自iPhone X之后的首次涨价。但

在美国市场，自iPhone推出Pro系列以来就一直保持和iPhone X一样的999美元定价，折合人民币大约6800元左右。而来到国内市场之后，iPhone系列几乎每年都会有不同程度的价格涨幅，其主要原因还是汇率波动和税率等问题影响。因此iPhone整体其实在这几年间并没有大幅涨价，反而是国内智能手机市场在经历过百花齐放时代之后，开始进入割据一方冲击高端市场的景象。

早在国内智能手机起步之初，前有定价1999元的小米系列打得一众国外品牌措手不及，后有799元的红米系列彻底剿灭国内山寨机市场。但随着国内经济的不断发展，加上国民需求提升，这些“中规中矩”的智能手机显然无法满足更多用户的高标准要求。这也是为何当年iPhone可以凭一己之力占据整个高端市场的原因之一，凭借优秀的自研硬件和软件形成一道坚如磐石的护城河，iPhone在全球范围内疯狂收揽用户。

后来国产智能手机开始意识到纯做“组装机”而没有自己的技术，国内手机市场如此庞大的份额只能沦为他人盘中餐，不断迭代的“旗舰机型”也不过是为他人做嫁衣。因此，国产手机高端化开始提上日程，就连当初主打极致性价比的小米也开始转型主攻高端市场，尽管这其中风浪不断。

国产手机集体冲击高端所带来最直观的感受就是，旗舰手机更贵了，从起初的1999元到3999元，再到5999元，直到如今上探至万元，智能手机越做越贵，却也引起不少消费者的质疑：花这么多钱购买一台国产旗舰手机，真的值得吗？

这样的质疑也是当初国产手机高端化所面临的困境之一，面对国外高端品牌机型的围剿，国产品牌从起初只能在中低端分一杯羹，到如今逐渐占据高端话语权，已经向前迈出一大步。但高端往往意味着厂商需要拥有撑起高端机型的独家技术，并非各项硬件均是顶级就能成为高端，如果还是按照原来的打法，那么国产高端必然无法问世。

也正是如此，越来越多厂商开始技术自主化，从自研各种IC芯片到自研手机芯片，再到软硬件深度结合开辟全新赛道，国产高端机型方才初具雏形。这些前沿技术的问世，必然伴随着巨大的研发费用以及不可估量的人力成本，这也是为何高端机型在短短几年之间售价几乎翻了一番的主要原因。

以手机芯片为例，目前全球技术领先的代工厂台积电刚刚公布3nm制程工艺技术，苹果、英特尔、高通、联发科和英特尔就已经提前预订了台积电23年和24年的产能，即使是芯片行业日益萧条的眼下，台积电的代工业务依然如火如荼，这是技术领先带来的优势。在此基础上，台积电的代工费用也屡创新高，3纳米12英寸晶圆更是突破2万美元的高价。

这是一个什么概念？一块12英寸的晶圆面积大约是70659平方毫米，而一块3纳米的芯片面积大概是70平方毫米。在台积电良品率100%且完全没有边角料浪费的前提下，也只能切割出1000颗芯片。

更何况这完全是不可能的事情，良品率达到90%就已经非常高了，况且有传闻称三星在3纳米工艺中的良品率仅为20%。假设台积电2万美元的代工费可以切割出七八百颗芯片，每颗芯片的代工费费用就高达近200元人民币，这还仅仅只是代工费，还没算后期研发、流片、封装等一系列费用。

如此一来，3nm工艺芯片的成本价就将高达千元以上，而这部分成本最后势必会转嫁到用户身上。回看台积电这么多年以来的代工费用，2004年90纳米芯片的代工费仅为2000美元，2016年的10纳米就已经飙升至6000美元，而7纳米时代更是直接破万美元，5纳米就已经高达16000美元。

这还仅仅只是芯片代工费用的增长，如今国产高端机型开始在各个赛道角逐，华为就曾宣布成立XMAGE影像部门，凭借强大的研发实力继续朝影像山巅发起冲锋，这些都需要大量资金的支持。科技不断发展，智能手机尤其是高端旗舰所追寻的前沿技术，必定需要海量人力财力投入，因此高端机型涨价几乎成为必然。

近些年来，无论是全面屏时代惊艳众人的小米MIX，还是后来提出不同解决方案的vivo NEX和OPPO Find X，都是国产厂商凭借自身研发能力朝着高端市场发起的一次强有力的冲锋。同时国产机型不断突破的充电功率以及更加极致的影像系统，都是近几年来国产自研技术的一次集中体现。尽管目前国产机型仍然存在些许不完美，但在整体的大方向上，国产高端机型正处于崛起阶段，未来态势将日益明朗。

对于时刻需要最新技术堆砌的旗舰机型而言，高售价无可避免，等到这些技术成熟之后又会下放至中低端机型，如曲面屏、屏下指纹识别等等，以此形成行业良性循环。所以高端旗舰往往是高利润高投入的代名词，没有一家厂商会把高端机型卖出中端机的价格，这样一来不仅会伤害自身品牌，也会导致行业过度内卷失去创新能力，回到当年那个混沌初开的“组装机”时代。