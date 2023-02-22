iPhone 15 Pro有望配备8GB内存，标准版内存规格或将提升！

【天极网手机频道】根据市场调查机构在近日发布的报告称，苹果或将会提升iPhone 15系列机型的内存容量和规格，这也不是第一次有关iPhone 15系列将会提升内存容量的消息传出。

该机构发文表示：2022年智能手机的平均DRAM含量增速开始明显放缓，一个主要原因是智能手机品牌在这一年经历的巨大库存压力。在开发定于2022年发布的设备时，品牌主要停留在现有库存中组件可以提供的硬件规格。因此这种方法限制了DRAM内容的增长。2023年智能手机品牌的去库存努力正在逐渐取得积极成果。此外，Apple还将提高计划于今年发布的下一代iPhone中采用的DRAM解决方案的容量和规格。综合这些最新因素，TrendForce预计2023年智能手机平均DRAM出货量同比增幅将达到6.7%左右，较2022年3.9%的同比增幅有显著改善。不过，TrendForce还预测未来几年同比增速将保持在10%以下。

自从iPhone 12系列以来，Pro版本机型的内存容量都仅有6GB，而在去年之前普通版更是只有4GB。此前有消息称，iPhone 15 Pro将会在6GB的基础上扩充至8GB，iPhone 15基础版则依然保持6GB的内存容量，不过规格会升级为LPDDR5，在性能方面会有不小的提升。

此外，根据彭博社通讯内容，iPhone 15系列将会提供和iPhone 14系列一样的四款机型，包含iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max，也有说法称iPhone 15 Ultra将会取代iPhone 15 Pro Max。根据彭博社的说法，此前传言的iPhone 15系列将重启mini产品线目前看来不会发生，mini系列或许会永久消失在用户眼前。

今年的iPhone 15系列全系会有一个明显的变化，欧盟最近出台了一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，明年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与今年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

据国外网友爆料，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。

据介绍，在iPhone 15上背面边框将会磨圆，比起现在iPhone 14上的设计会更加圆润，类似于14英寸MacBook Pro记性外壳底部边缘。虽然消息称iPhone 15将会采用钛合金材料，但背面依然会使用玻璃材质。

早在iPhone 14系列发布之前，就有传闻称iPhone 14系列会用上钛合金材料，但最后并没有，全系都采用铝和不锈钢打造而成。但苹果最近出人意料地对采用钛合金材料的可行性进行了调查，包括MacBook系列、iPad系列和iPhone系列有关加工钛合金的专利信息等。

可以看出，这一代iPhone 15系列新机无论是内还是外，都有着非常明显的变化。以目前的信息来看，iPhone 15系列就是近几年来变化最大的iPhone机型，不过除此之外，最受网友期待的就是基础版iPhone能否获得更多的Pro特性。