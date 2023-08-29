OPPO发布Find N3 Flip：超光影三摄+重塑任意窗，售价6799元起

8月29日，OPPO发布全新一代竖向折叠屏产品 Find N3 Flip，以行业唯一的超光影三摄，全面升级的独家竖向大外屏任意窗，以及新一代优雅时尚的折叠设计，再次打造小折叠的新标杆。

OPPO 首席产品官刘作虎表示：“过去OPPO创造过手机行业无数里程碑，我相信今天我们将用这款全新的折叠手机引领手机行业开启一个新的时代。全新一代 Find N3 Flip 在内屏可靠性、续航、通信能力、外屏生态、拍摄、充电各个维度全面领先，是唯一能真正担当主力机的小折叠。Find N2 Flip 广受全球用户喜爱，更是中国上半年所有折叠屏的销量第一，Find N3 Flip 将持续引领折叠，再创巅峰。”

以精致优雅，塑造小折叠设计标杆

Find N3 Flip 带来全面蜕变的设计进化，全新摄像头模组的环宇设计融入高级腕表的月相布局，以180个阶梯型风琴纹迸发全新的光影刻度，实现精密而平衡的表达;精工细琢的三段式按键，以菱形纹理为 Find N3 Flip 演绎机能与美学的全新交融。

Find N3 Flip共有三款配色――月光缪斯配色以暖调的奶金色系，为光面玻璃带来仿若流动的光波。薄雾玫瑰将柔和且带有灰调的玫瑰粉色，以漫反射釉感纹理呈现。镜中之夜以纯粹而坚定的黑色，将高级和素雅融为一体。

OPPO 还首次联合中国独立设计师，打造专属于 Find N3 Flip的全新个性外衣，包括获得英国设计大赛金奖的首位华人设计师孙何方打造的极光方糖与绽放白鸢尾;登上过福布斯中国的优秀年轻设计师马明诠释的拂风郁金与浮影生花;以及曾获得“ELLE年度设计师“称号的序之带来的流苏织雨与午后雏菊。

全面重塑的任意窗，再创外屏体验新标杆

全新的Find N3 Flip 延续OPPO独有的竖向大外屏设计，并且通过一体无缝设计实现了同类产品中最窄的0.3mm边框设计，让3.26英寸的大外屏提供更具沉浸感的视觉享受。基于手机生态现状――直板手机用户超过93%的时间为竖屏使用，Find N3 Flip 的竖向大外屏成为小折叠最正确的选择，提供横向外屏无可匹敌的体验优势――无需旋转的自然交互、更完整的视野展现、更丰富的信息呈现，以及更便捷的输入体验。

Find N3 Flip 全新的任意窗，以行业最丰富的外屏应用定制，覆盖出行、导航、音乐、运动、社交等高频场景，提供不间断的外屏体验。适配宝马、比亚迪、理想等最多品牌的外屏车管家应用，可以支持远程落锁、开关空调等车辆控制功能;外屏导航打车功能，提供一步到位的便捷出行体验。全新的外屏口袋播放器，覆盖QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐和喜马拉雅，是行业适配最多音频应用的外屏音乐控制应用。支持跑步、健走、滑雪，Find N3 Flip 提供了更随手可控的运动记录方式。此外，深度定制的外屏小红书，不仅可以浏览点赞，还可以查看评论和内容详情，实时掌控社区动向。

Find N3 Flip 任意窗还支持定制的相机、计时器、健康，以及微信、微博、抖音、bilibili等更多高频应用，在更多场景下不打开内屏便可完成日常事务的处理。OPPO 还公布全新的任意窗应用框架，大幅提升开发效率，旨在引领行业共建任意窗生态，打造顶级外屏体验。

Find N3 Flip的任意窗提供丰富的个性化外屏解决方案。独有的互动式宠物壁纸采用了3D设计风格，8套萌宠壁纸拥有超95种互动式动画，可以根据用户交互作出相应的反馈，并且支持系统级联动，会根据系统当前运行的功能，包括天气、音乐、电量、通话、相机等实时状态做出联动的反馈。

Find N3 Flip的个性化外屏还支持动态照片壁纸，通过高速连拍的一系列照片可以一键生成 GIF 动图并设置为外屏壁纸，轻松创作更加独一无二的外屏样式。Find N3 Flip也是目前唯一支持任意窗全屏息屏显示的折叠屏，即使不点击屏幕，也可以快速查看重要信息，同时展现个性化的外屏设置。

Find N3 Flip 还带来全新设计的外屏桌面。安卓首个外屏小组件功能，让Find N3 Flip 可以最便捷地显示天气、步数、电量的关键信息预览，并提供常用App的快捷启动。小布建议能够根据用户当前场景下的需要，实时更新航班、打车、日程、外卖等关键服务进度，无需打开手机便可轻松掌控生活。

超光影三摄，拍出小折叠影像新标杆

Find N3 Flip 全面继承 Find X6 系列的旗舰影像能力，以领先行业的超光影三摄、超光影图像引擎、专业哈苏人像，结合小折叠独特的灵动形态，创造小折叠影像的新标杆。

Find N3 Flip第一次为小折叠带来超光影三摄，大幅拓展了创作的自由度与成像的品质。专业人像镜头的首次引入，第一次为小折叠提供47mm经典人像焦段视角，带来自然无畸变的最佳人像构图选择。此外，Find N3 Flip还搭载5000万像素OIS大底广角摄像头，以及行业最高规格大底的4800万像素超广角摄像头，为全身人像以及多人合影提供旗舰级的画质能力。

继承Find X6 系列的旗舰计算摄影能力，Find N3 Flip支持超清画质引擎、自然色彩引擎，以及超光影图像引擎，为小折叠带来全面领先的计算影像功能。与哈苏联合打造的专业哈苏人像，让Find N3 Flip 可以通过强大的计算呈现自然的景深虚化、高级质感的色彩表现，以及经典哈苏光学镜头的光斑效果，让每一张人像照片都可以呈现自然的光影、立体的五官以及生动的表情，塑造具有生命力的人像效果。

借助折叠形态的灵动变化与OPPO强大的影像能力，Find N3 Flip 开拓了全新的自拍方式，创新地开启手机后置自拍的新时代，帮助用户一个人也能拍大片。唯一具备专业人像摄像头的 Find N3 Flip ，为后置自拍提供更大的构图自由;独家的竖向大外屏，为用户提供预览自由，更灵活地掌控自拍的姿态;多角度的悬停能力，让自拍可以获得前所未有的新角度;间隔连拍功能配合手势拍摄，让自拍不必手持手机，解放双手解锁更多自拍创意;与美颜相机深度合作的CCD相机功能，为用户的自拍释放更多个性风格。

今年 4 月，OPPO 以“用影像，成就想象”为影像理念，开启超影像计划。鼓励全球用户拿起手机探索超越以往的移动设备影像体验与艺术表达，相互激发灵感，助力全球移动影像审美提升。其中，OPPO 2023 超影像大赛作为超影像计划首个落地项目，凭借丰富的赛道设置、高规格的奖励机制，吸引了众多 OPPO 用户进行投稿。历时 99 天，期间共收到来自全球 51 个国家和地区的超过 70 万幅投稿作品。

终选评审由 7 位来自全球不同领域的专业评委共同完成，最终评选出包括 OPPO 年度超影像大师、OPPO 年度超影像银奖等共 15 组作品。其中来自大凉山的摄影师宦阿黑，凭借使用 OPPO Find X6 Pro 拍摄的组图《月亮的女儿》，从70万余幅作品中脱颖而出，荣获OPPO年度超影像大师荣誉。世界摄影大师，普利策现场新闻摄影奖获得者刘香成对金奖作品有着很高的评价：“组图里侧脸肖像是手机版的庄学本。”

OPPO 2023 超影像大赛金奖作品《月亮的女儿》，由OPPO Find X6 Pro 拍摄

重磅科技，飙出小折叠性能标杆

OPPO 作为小折叠屏的引领者，Find N3 Flip在追求优雅折叠设计与影像创新的同时，带来了顶级的性能表现。

Find N3 Flip 再次引领小折叠的屏幕性能。内屏表面覆盖了0.03mm超薄柔性玻璃，Find N3 Flip 以创纪录的60万次极限折叠次数，通过了莱茵折叠无忧测试，提供极致耐用，久用无痕的可靠体验。OPPO 领先的屏幕技术为Find N3 Flip 带来 1600 尼特的动态峰值亮度以及 1200 尼特的全局最高亮度，配合OPPO 独有的 ProXDR 功能带来的最高8倍的亮度提升，实现最通透的屏幕观感体验。此外，Find N3 Flip 也是首个通过莱茵智能护眼2.0认证的小折叠。

此外，Find N3 Flip搭载多项OPPO领先的通信技术，提供更可靠的连接体验。相比其他小折叠产品，Find N3 Flip 支持双层耦合增强天线、全局智能天线切换、主动增强式蓝牙天线，以及双频双天线独立定位，实现蓝牙、蜂窝与 GPS 性能的大幅提升。

强大性能之外，Find N3 Flip 也提供目前小折叠中最出色的续航表现。得益于 OPPO 与 MediaTek 对天玑9200 移动平台的深度联调，以及OPPO 独有的44W 超级闪充与4300mAh 大电池，Find N3 Flip 可以支持 1.073天的综合续航表现，为一整天的使用提供充沛的电量保证。

Find N3 Flip拥有月光缪斯、薄雾玫瑰、镜中之夜3种配色，12GB+256GB售价6,799元，12GB+512GB售价7,599元。Find N3 Flip 拥有多款专属定制手机壳，其中联合设计师品牌HEFANG、MING MA、XU ZHI 推出的设计师款保护壳，售价 399 元;官方手带式素皮保护壳售价 199 元;萌趣保护壳售价 299 元。

Find N3 Flip自8月29日16:00起接受预订，并将于9月8日上午10:00在OPPO商城、天猫、京东、抖音等各大授权电商，OPPO体验店以及授权零售商全面开售。