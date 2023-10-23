　　OPPO携手王石探秘“丝绸之路” 随手一拍即是大片

【天极网手机频道】10月19日，OPPO正式对外发布了旗下的全新商务折叠屏产品――OPPO Find N3。这是一款创新力十足的产品，有着极高安全级别的独立芯片以及革命性的影像拍摄功能。并且，OPPO Find N3在重量几乎没多大变化的基础上(相比前代产品)，却让屏幕更大了，这何尝不是一种“不凡”的制造。

在近日，OPPO还携手著名企业家―王石先生，开启了一段别有风味的“探秘丝绸之路”的旅程。对于OPPO Find N3的拍摄影像功能，王石先生是如此评价的：我随手一拍，都是大片!由此可见这台商务旗舰折叠屏产品已经得到了企业家圈层的高度认可。

为了证实“我随手一拍，都是大片”这一点，小编还特地去观看了王石先生手持OPPO Find N3拍摄的几张样片。

从以上的样张来看，OPPO Find N3拍摄的风景照，解析度极高，无论是远处的白云或者是雪山都被层次分明的记录了下来。来到照片的近处，湖面的点点波纹，也呈现出了暗部以及明亮处不一样的细节。在人像拍摄方面，在一些逆光的环境下，整个照片的人物主体拍摄明了，肤色十分自然，可谓是还原了我们人眼原本看到的样子，小编认为也只有这种富有“真情实感”的照片才更能打动人心。有着如此的影像拍摄能力，也怪不得有越来越多的商务企业人士会选择OPPO Find N3。

结合王石先生的体验，小编相信就算你是一位小白用户，在OPPO Find N3相机的哈苏专业模式下，每一张照片都是极具个人独特风格的大片，也正如同王石先生所说一样“我随手一拍，都是大片”。使用OPPO Find N3拍摄，你只需要相信这台手机，随后按下快门即可，这种毫无割裂感的拍摄体验，值得你去尝试。

此外，在OPPO的专访中，王石还表示：OPPO折叠屏是安全级别天花板。在小编亲自使用OPPO Find N3的一周内，也能够清晰的感觉到，这台手机为了用户信息安全可谓“操碎了心”。详细来看，OPPO Find N3可以实现隐私保护箱加密、VIP模式、隐私通话模式、智能信息屏蔽等等功能。特别是VIP模式，用户可一键关闭摄像头、麦克风、定位敏感权限，还可以从根源防止恶意应用攻破安卓系统。结合小编自己的使用体验以及王石先生的评价，由此可见OPPO折叠屏产品在安全这一重大方面，也得到了用户广泛认可。

目前，OPPO Find N3已经开启全款预售，其中标准版为12GB+512GB的存储组合，配色方面有千山绿、潜航黑、日志金三款全新配色，都是9999元的售价。此外，还有一个独享VIP模式的OPPO Find N3 典藏版，相比标准版，典藏版有着专属配色――赤壁丹霞，当然还有一个潜航黑可选。

OPPO做产品的理念一直不同于其他厂商，“突破不可能，创造新可能”是OPPO定义旗舰产品的思路。在OPPO Find N3这部产品上，突破了安全芯片的瓶颈，创新带来了影像方面的“双层晶体管技术”，在全方面都有进化的OPPO Find N3上，小编看到了OPPO站稳高端折叠屏市场的硬实力。