【天极网手机频道】2025年11月25日，华为Mate 80系列 | Mate X7及全场景新品发布会正式举行，HUAWEI Mate 80系列、HUAWEI Mate X7、HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师紫金款、HUAWEI MateBook Fold非凡大师“瑞红”、HUAWEI MatePad Edge、HUAWEI MateBook Pro“拂晓粉”、HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索、HUAWEI WATCH D2“星云蓝“、华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机、华为路由 X3 Pro日照金山以及华为智慧屏 MateTV MAX等多款新品亮相，全面展示其在智慧办公、影音娱乐、智能家居等诸多场景的前沿创新成果，持续践行为消费者打造极致的全场景智慧生活体验的理念。

从科技突破到全面升维，HUAWEI Mate 80系列以巅峰科技实力破圈

全新一代HUAWEI Mate 80系列高端旗舰，持续引领创新科技与超凡智慧体验，带来四大业界首发黑科技：超透亮灵珑屏、户外探索模式、无网应急通信和第二代红枫影像。通过软硬芯垂直整合，HUAWEI Mate 80 Pro Max整机性能较上一代提升42%[1]。以巅峰科技实力破圈，重新定义旗舰新标杆。

HUAWEI Mate 80 Pro Max采用全金属设计[2]，首创金属光绘微纹工艺[3]，搭配全金属玄武架构，赋予机身精致可靠的质感，该机带来极昼金、极光青、极地银、极夜黑四款全新配色。HUAWEI Mate 80 Pro Max首发超透亮灵珑屏，凭借业界领先的双层 OLED架构，实现亮度、功耗、寿命三重飞跃。1% APL峰值亮度达8000nits[4]，20% APL峰值亮度4500nits，从容应对户外强光。

“黑科技”是Mate系列最为鲜明的特征和创新基因，HUAWEI Mate 80系列首发户外探索模式、HUAWEI Mate 80系列首发700MHz无网应急通信[5]，穿透强，覆盖广，遭遇意外时，多一份连接，多一分希望。影像层面首发搭载全面升级的第二代红枫影像系统，实现色准跨越式领先，同步带来创新且有趣的动感摇拍等一次拍摄多重效果。HUAWEI Mate 80 Pro Max支持长焦微距慢动作功能，将微观世界尽收镜底。此外，升级全新小艺，带来众多便捷功能，重塑智慧交互体验。

全新HUAWEI Mate 80 RS 非凡大师采用玄武架构、第三代玄武钢化昆仑玻璃以及第二代玄武镀膜，集高级质感与耐用性于一身，同时带来皓白、玄黑、槿紫三种色配色选择;首发搭载BT.2020超广色域灵珑屏，带来更沉浸更真实绚丽的画面体验;采用全新高低频双振膜立体声单元，打造超乎想象的视听体验。

华为常务董事、产品投资委员会主任、终端BG董事长余承东表示：“Mate 80系列实现了设计、屏幕、性能、影像体验的跨越式提升，产品力全方位突破。实力破圈，开启新篇!”

HUAWEI Mate 80系列现火热预售中，将于2025年11月28日10:08 正式开售，售价4699元起，购机更可享多重福利!限时可领至高1000元鸿蒙日日新签到红包、价值1200元鸿蒙有礼权益礼包、限量精美礼品等你来领!随新机购买HUAWEI Care+可限时获赠保值焕新权益。选购HUAWEI Mate 80更可享至高300元以旧换新额外补贴、至高12期分期免息等专属购机权益，欢迎前往华为门店了解及选购!

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 紫金款高端智能手表 以巅峰之作树立新标杆

本次发布会还带来了新一代HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师紫金款，它将智能手表的尖端科技与传统经典腕表美学设计融为一体。新品机身不仅以手工镶嵌10段18K黄金，还有业界首创复合稀土紫色陶瓷表圈，紫金相彰诠释高贵非凡格调。其强悍内核更是集成eSIM先锋通信、北斗卫星语音消息、150米深潜能力与海豚声呐通信技术等尖端技术，以及 X-TAP智感窗健康监测、星闪™连接智慧控车等丰富功能，为高端人士打造出一款以探索精神致敬非凡人生的超高端智能腕表。

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师紫金款售价24999元，现已开启预售，2025年11月28日9:08正式开售，可前往华为商城、授权电商、华为体验店、授权零售商进行购买。

双色焕新!鸿蒙折叠电脑瑞红新色，鸿蒙电脑拂晓粉新色同步上线

今年10月22日，华为正式发布HarmonyOS 6，带来全新鸿蒙智能体框架，鸿蒙电脑智慧办公体验全新升级，推出“小艺深度研究”“智慧文件管理”“手机电脑碰一碰”三大核心功能，为用户带来更智能、更好用、更流畅的创新生态体验。2025年11月25日，鸿蒙电脑家族将同步推出两大新配色版本 ――HUAWEI MateBook Fold非凡大师“瑞红” 与HUAWEI MateBook Pro “拂晓粉”，以东方美学为内核，为鸿蒙电脑注入人文温度。

鸿蒙电脑2款机型均支持升级HarmonyOS 6，用户可通过设置 > 搜索“软件更新”> 检查更新进行系统升级。此次全新配色HUAWEI MateBook Fold非凡大师“瑞红”32GB / 2TB版售价26999元，2025年11月25日18:08开启预售，2025年11月28日10:08在华为商城/华为授权电商，华为体验店/华为授权零售商平台全面开售。HUAWEI Care+两年期优惠价3999元。

HUAWEI MateBook Pro“拂晓粉”32GB/1TB版本售价为￥8999，32GB/1TB柔光版售价为9999元，2025年11月25日 18:08开启预售，2025年11月28日10:08正式开售，消费者购买笔记本同时还可加购999元为期三年的HUAWEI Care+服务。

折叠引领者HUAWEI Mate X7，华为标准折叠标杆

HUAWEI Mate X7是华为在双折叠领域的集大成之作，采用全新“时空之门”镜头模组设计，背板首次结合非遗云锦工艺，成就科技与艺术的跨界融合典范。云锦白、云锦蓝两款配色，呈现非遗云锦新韵;寰宇红、幻影紫、曜石黑三款则采用素皮材质，质感卓然出众。

全新折叠屏旗舰HUAWEI Mate X7搭载HarmonyOS 6，软硬协同实现整机性能提升42%[6]。同时28根分布式天线，智能天线调度，实现5A速度，快人一步。可靠安心，不止一面，HUAWEI Mate X7搭载超可靠折叠玄武架构，五大升级协同，构筑超强防护，兼得轻薄机身与可靠耐用。

影像方面，HUAWEI Mate X7搭载全新升级第二代红枫原色摄像头，搭配量身定制的主摄与长焦镜头组合，典藏版更具备17.5EV超高动态视频能力，无论强光暗光，都能记录成高光时刻。小艺智能体首次商用A2A智能体协作，可调用多领域应用智能体，提供更多个性化、智能化服务。

HUAWEI Mate X7将于2025年12月05日10:08正式开售，建议零售价12999元起。

华为MatePad Edge鸿蒙二合一平板电脑震撼发布

华为MatePad Edge鸿蒙二合一平板电脑也在此次发布会上正式发布，该机实现了产品形态、软件生态与交互方式的多重融合。华为MatePad Edge拥有平板/电脑双模式，支持全量鸿蒙平板应用与丰富的鸿蒙电脑应用，用户既能畅享完整的移动娱乐与创作生态，也能无缝进入PC级的专业办公环境。

硬件方面，华为MatePad Edge采用14.2英寸3.1K分辨率的柔性OLED云晰柔光屏，支持120Hz高刷新率，峰值亮度达1000nits，4.1mm超窄边框带来高达94%的屏占比。性能上，该机采用创新散热架构，贯穿式出风腰线拥有近4000个风孔，双驱旋风风扇，配合微泵液冷系统，可实现TDP最高达28W[7]的性能越级释放。另外，该机还首发移动全景声，联合HUAWEI FreeClip 2耳机发声，能为用户带来如临其境的听觉体验。

售价方面，华为MatePad Edge售价5999元起，于2025年11月25日18：08在华为商城、授权电商、华为体验店和授权零售商同步上市。华为星跃悬浮键盘售价1499元，2025年11月25日同步开售。华为星跃随行键盘售价999元，将于2025年12月12日开售。

探险者的终极装备：HUAWEI WATCH Ultimate 2非凡探索智能腕表正式发布

作为非凡探索系列的第二代产品，HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索迎来重大升级，采用创新防水系统实现150米潜水级防水，并首发海豚声呐通信技术，实现水下双向通信与水下SOS求救。相较上一代支持的文字消息，本代首次支持北斗卫星语音消息，实现单次发送最长10秒的语音消息，户外无网络极限环境下也能及时求助。此外，基于鸿蒙操作系统 6，它还支持腕上智能体，实现对运动与健康数据的快速解读;并搭载全新X-TAP智感窗，支持eSIM先锋通信，满足高端用户对运动健康与智慧生活的更高追求。

HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索6499元起，现已开启预售，2025年11月28日9：08正式开售。届时，用户可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。

HUAWEI WATCH D2 新增星云蓝款式，专业健康管理再升级

HUAWEI WATCH D2 腕部动态血压记录仪，新增星云蓝款，搭配蓝色复合素皮表带，并延续26.5毫米超窄力学气囊设计，在实现精准测量的同时带来轻巧时尚的佩戴体验。

此次，HUAWEI WATCH D2带来了多项健康管理优化升级体验。在单次测量与24小时动态血压监测的基础上，新增支持血压测量提醒，用户可以选择单次定时或连续定时进行测量，方便不同人群的多元监测需求。一键微体检报告呈现指标增至13项，健康评估新增健康摘要功能，睡眠场景新增睡眠心率变异性(HRV)监测，为用户带来更丰富的健康数据监测和管理功能。现有的幻夜黑及晨曦金款式也将通过软件更新，享受上述升级功能。

目前，HUAWEI WATCH D2已全面开启预售，2025年11月28日正式开售，售价2988元。

华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机：星闪™音频加持，开启母带级无损音质新体验

华为FreeBuds Pro 5悦彰耳机采用全新悦彰星环设计，提供四款配色，它是业界首款支持星闪™[8]音频技术的无线耳机，其搭载华为自研第三代音频芯片，配合L2HC 5.0协议，最高传输速率可达4.6Mbps，可聆听96kHz/24bit母带级无损音源。耳机同时是全球首款双擎AI感知降噪耳机，采用业界首个双单元双路主动降噪架构，降噪效果最高提升至220%。华为FreeBuds Pro 5用户在“华为创新研究APP”加入听力检测与助听研究[9]后，耳机可居家进行听力检测并为中轻度听损用户提供听力补偿。同时，FreeBuds Pro 5新增AI录音转写功能[10]，支持实时转写并生成摘要、待办事项。

华为FreeBuds Pro 5将于2025年11月25日正式发售，售价1499元。2025年12月31日前购买可获赠HUAWEI Care+服务，享丢失无忧、意外保障和电池焕新等服务。

华为首款艺术路由，华为路由 X3 Pro日照金山发布

华为首款艺术路由――华为路由 X3 Pro日照金山发布，该产品以自然奇观“日照金山”为设计灵感，将雪山顶峰在晨光中呈现的暖金色渐变效果，让路由器不再是被藏在角落的“科技盒子”，而是成为家中的视觉焦点与艺术摆件。同时华为路由 X3 Pro日照金山搭载业界首发透明天线，采用微米级工艺蚀刻精细电路，让天线在保持信号强劲的同时实现视觉隐身;华为自研第三代PLC千兆组网，让家庭电线秒变高速网络通道;内置网关，支持星闪TM连接，支持接入并调度丰富的鸿蒙生态设备。华为路由 X3 Pro 日照金山于2025年11月25日10.08正式开售，售价1299元起。

华为智慧屏 MateTV MAX 110 英寸重磅亮相

2025年11月25日，华为重磅推出旗舰新品华为智慧屏 MateTV MAX，以110英寸超大尺寸解锁沉浸观感，售价64999元。新品搭载旗舰手机级芯片，实现应用秒开、手游畅玩的超流畅体验;华为灵犀悬浮触控板、华为灵犀指向遥控 2等创新交互外设，打破传统电视操作边界;独立画质芯片“鸿鹄Vivid”搭配华为黑钻屏，全维升级奢华视听;更以家庭“智慧中枢”定位，通过 AI 识人提供千人千面的个性化服务。这款集颠覆性交互、强悍性能、奢华视听与智慧体验于一身的旗舰新品，强势领跑高端电视赛道。

[1] 数据来源于华为实验室，测试机型为搭载 HarmonyOS 6 出厂版本的 HUAWEI Mate 80 Pro Max 对比搭载 HarmonyOS 4.3 出厂版本的 HUAWEI Mate 70 Pro+，测试应用均为2025年10月版本，具体以实际为⁠准

[2] 特指中框、电池盖、机身主体架构材质选用金属，不含天线缝、摄像头、无线充电圈等器件或部位

[3] 仅HUAWEI Mate 80 Pro Max支持该工艺

[4] 数据为1% APL 峰值亮度，来源于华为实验室，不同环境下屏幕亮度不同，请以实际体验为准。

[5] 仅在无地面网络信号且有 700 MHz 救援信号的情况下激活，双向通信需救援端发起，此功能仅限中国大陆地区(不包含港澳台地区)使用。

[6]数据来源于华为实验室，测试机型为 搭载 HarmonyOS 6 出厂版本的 HUAWEI Mate X7 对比搭载 HarmonyOS 4.3 出厂版本的 HUAWEI Mate X6，测试应用均为 2025 年 10 月版本，具体请以实际为⁠准。

[7] HUAWEI MatePad Edge 液冷版 整机散热性能最高可达28W，其他版本整机散热性能最高可达25W

[8] 星闪™指星闪™无线通信技术，是一种无线短距离通信技术，“星闪”是国际星闪无线短距通信联盟的注册商标

[9] 该功能需通过华为创新研究 app 加入由 301医院发起的听力检测及助听研究实现。本产品非医疗器械，测量数据和结果仅供参考，不作为诊疗依据。需要配合 HarmonyOS 6 及以上版本的华为手机使用

[10] 配合 HarmonyOS 6 及以上版本的华为部分型号手机/平板。实时转写功能需要后续 OTA 升级