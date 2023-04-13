魅族20 Pro热度空前，官方开启每日抢购！

【天极网手机频道】魅族20系列已于4月3日正式开售，作为阔别手机市场近两年的全新旗舰，魅族20系列发售还是引起不小的轰动。首销当天，魅族20系列一秒破亿，此后长期处于缺货状态，虽然官方后续也开放 过几次抢购，但仍无法满足消费者的热情。4月12日，魅族官方宣布，魅族20 Pro将于每日10点准时开售，算是安抚不少消费者抢不到的情绪。

魅族20系列自发布以后热度居高不下，其全系采用骁龙8 Gen 2芯片，同时辅以全系LPDD5X 12GB内存和UFS 4.0存储的铁三角组合，几乎就是如今高端智能旗舰的标配。不过魅族20 128GB存储的版本仅使用UFS 3.1，考虑到其2999元的售价，这样的配置也并非不能接受。更重要的是，魅族20全系配备屏幕下超声波指纹识别，这也是目前3000元以内价位唯一一款拥有屏幕下超声波指纹识别的机型。

而魅族20 Pro采用一块6.81英寸三星E6基材OLED柔性直屏，支持120Hz刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，并且拥有魅族自研LTOP技术，显示效果十分出众。其他方面，魅族20配备一块4700mAh的大电池，支持67W快充;魅族20 Pro配备一块5000mAh大电池，支持80W有线超充和50W无线快充。

此外，魅族20 Pro还支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

魅族20全系搭载最新的Flyme 10系统，相较前代，Flyme 10再次进化，不仅流畅度重返第一，在一些细节方面也获得提升，更加贴合用户使用场景。无论是更成熟的图标绘制，还是更智能的小窗调用，Flyme 10依然是目前魅族系列机型不可或缺的灵魂所在，这也是粉丝青睐魅族品牌的一大原因。

开售之后，魅族20 Pro热度空前，虽然官方声称这次魅族20系列的首发货量比之前旗舰机型多了3倍，但依然抵挡不住粉丝和消费者的热情。对于魅族而言，遇到这种情况也无可厚非，毕竟魅族此前体量过小，考虑到市场以及供应链话语权不足，这样的情况实在有些难以避免。

此外，魅族高管一直坚守前线，尽量完成产能爬坡，为消费者改善缺货情况。从魅族的角度来看，此时此刻必然希望货源充足，重新在手机行业焕发生机。因此不少网友认为魅族是在“耍猴”，搞饥渴营销，从逻辑上是说不通的，所以魅族20系列缺货本质上还是因为市场反馈太热情，导致货源远无法满足疯狂涌入的粉丝。

目前魅族20 Pro已经开启每日开售，虽然货源仍不足，但尽量让热爱魅族的粉丝能够尽早拿到机器。目前魅族20 Pro 12GB+128GB版售价3999元，12GB+256GB版售价4399元，12GB+512GB版售价4799元。