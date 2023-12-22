灵犀通信加持，华为Mate X5做到了真正的信号无忧

【天极网手机频道】相信很多朋友都发现了一个问题，智能手机经过十多年的发展，性能、影像、交互体验和续航等方面都有了质的提升，并还在不断加速创新，但唯独信号没有得到实质性的改善，很多场景下根本无法正常使用，严重的甚至影响到了用户们的生活和工作。

比如高铁、电梯和地下车库等密闭空间中，大部分手机的信号就极弱或不稳定，往往会导致通话中断、信息发送失败，直接影响了沟通的有效性，如果刚好又碰上手机快没电了，更是让人着急、焦虑，甚至会对智能手机的整体性能产生质疑。

同时，作为通讯设备，手机信号是最基本的需求，也是其它很多功能实现的基础，其中移动网络无疑是当下消费者在日常生活中最常用的功能。并且随着社交、娱乐的发展，以及工作场景的转变，消费者对手机信号网络的依赖越来越深，要求也随之提高。因此，提升手机信号强度和质量，已经到了刻不容缓的阶段。

而作为国产巨头的华为，在通信领域已经深耕多年，推出和制定了多项相关技术和方案，并应用在自家的产品上，收获了不错的口碑。比如此前发布的华为Mate X5，就采用了全新的灵犀通信技术，大幅度提升了手机的信号强度、稳定性和无线连接能力，即便在信号不好的场景下，也可以拥有稳定流畅的网络连接体验，这是其它竞品所不具备的。同时，华为Mate60系列同样支持灵犀通信技术，为用户带来信号保证。

具体到日常生活中，拥有华为Mate X5的消费者，不仅可以在高铁上看直播、刷剧，也能和朋友们在偏僻的户外一起开黑，以及获得更快、更流畅的扫码支付体验。同时，作为一款折叠屏旗舰机，华为Mate X5多形态的切换，也能够为消费者提供不一样的体验。

比如在高铁上看直播、刷剧，无需支架和其它支撑物，只需将华为Mate X5展开到一半，直接悬停立在桌面上即可，非常的方便。或者你在工作中经常会有临时的会议，那么，华为Mate X5无疑是最佳的选择，只需折叠立在仪表台，就能进行会议，并且有了灵犀通信技术加持，无惧断网和卡顿。

据了解，作为华为自研的技术方案，灵犀通信技术由灵犀天线、灵犀AI算法和灵犀网络三部分组成。其中灵犀AI算法可以根据不同的场景，对网络进行择优选择，以此来保障流畅的网络体验。而灵犀天线，则是利用多天线聚合增强技术，对多天线系统进行更合理的配置和管理，优化信号传输路径，进而来提升信号的强度和稳定性。至于灵犀网络，则是基于手机和网络的协同，来提升速度、降低延迟。

而这三部分组成的灵犀通信技术，可充分挖掘通信讯号的潜在能力，使通信能力全面提升，时刻保障用户拥有优质的通信体验。

另外值得一提的是，为了确保华为Mate X5在各种状态下都能拥有超一流的信号表现，华为Mate X5还搭载了先进的智能双模调谐技术，这点也是其它竞品所没有的。正所谓“灵犀通信，信号无忧”。

除灵犀通信外，华为Mate X5的其它功能也很强大，能够为用户带来不一样的体验。比如悬停多窗口截图功能，就可实现在手机上下分屏悬停状态下，用指关节敲击上半屏来截图，并长按拖动到下半屏聊天对话中，来进一步提升用机时的便捷性，值得大家入手一试。可以说，在智能手机发展如此迅猛的今天，华为不忘初心，一直以消费者的实际使用体验为出发点，通过技术创新，来解决用户们的痛点，并实现行业的引领和推动。

同时，华为Mate X5也在持续热销中，更有典藏版作为送礼首选，敬请前往附近门店或者电商平台选购吧。