华为P60 Pro领跑手机影像体验，演唱会粉丝必备追星神器！

【天极网手机频道】近年手机行业大热的长焦镜头从「拍的更远」进化为「拍的更好」，而作为其中翘楚的华为P系列，一直拥有极强的长焦拍摄能力。最近华为推出全新影像旗舰华为P60 Pro，优秀的长焦能力被不少粉丝评价为「演唱会必备追星神器」，不断收获用户好评。

此次华为P60 Pro聚焦暗光长焦能力，配备超聚光夜视长焦，继续在手机影像长焦能力上做加法。尤其是如今影像旗舰实现画质跃升后，实用性同样受到用户关注。「超聚光夜视长焦」是业内又一次长焦技术的革新与进步，引领着如今影像旗舰的主流发展趋势。

在硬件上，华为P60 Pro业界首创超聚光主摄，支持F1.4-F4.0十档物理光圈智能可变，进光量提升178%，搭配XD Fusion Pro质感引擎，可清晰捕捉暗夜微光。同时4800W的3.5倍光学变焦潜望式长焦，长焦进光量多出惊人的488%，此外业界首发三轴传感器位移式防抖，防抖能力提升58%。业界首创超聚光夜视长焦，拥有F2.1超大光圈，是业界最大光圈潜望式长焦。

如此顶级配置所带来的实际画面表现提升也是肉眼可见，这张粉丝手持华为P60 Pro在演唱会上拍摄的照片中，环境光线十分复杂，但主体荧光棒所呈现出的质感非常细腻，边缘与背景虚化没有违和感，过渡十分自然。同时荧光棒上的文字锐利清晰，与虚化背景形成鲜明对比，无论是后景中光线与烟雾的交汇处，还是四角的暗光处，都没有噪点，整张照片干净而富有冲击力。

而在近景与远景的对比中，华为P60 Pro强大的长焦能力被体现地淋漓尽致。在远景中，华为P60 Pro的成片突出一个纯净，氛围感十足。绚丽四射的舞台灯光并没有影响华为P60 Pro的成片效果，甚至场下观众在这样复杂的环境中依然非常清晰，整体观感上乘，作为普通用户拍摄的照片而言这样的成片效果无愧华为P60 Pro的堆料。

近景照片中，对比远景，可以发现拍摄用户距离主舞台并不近，但是在使用长焦拍摄的这张照片中，即使身处演唱会这样环境复杂且光线不足的场景下，华为P60 Pro依然清晰拍出正在主舞台上深情演唱的歌手，甚至画面纯净度不输远景。歌手脸上的表情也在超聚光夜视长焦下生动呈现，身后乐器与伴奏者同样细节丰富。华为P60 Pro无惧黑暗与距离，赋予粉丝暗光长眺的能力，拉近与偶像之间的遥不可及。也就难怪在社交平台上，无数粉丝和博主都称赞华为P60 Pro是一款「演唱会必备追星神器」，能在这样极端场景下用手机拍摄一张观感优秀的照片，华为P60 Pro影像实力可见一斑。

华为P60 Pro影像之强不止于此，在演唱会之外，生活中同样能够为用户带来震撼而细腻的照片。在这张用户拍摄的夜景照片中，月亮与宫殿相辅相成，共同构建出故事感极强的画面。尤其是旁边的宫廷建筑，边缘细节锐利清晰，画面同样纯净，颇有“明月照高楼，流光正徘徊”的意境。月光撒在建筑上，画面似是穿梭千年诉说着过去的点滴，也让照片颇具人文气息，拥有超越画面本身的意象与情绪。

可以说华为P60 Pro已经完美实现从「超级月亮」到「超级月色」的进阶升级，也更加呼应市场主流所强调的，不仅要拍的远，更要拍的好。如今月亮之外的景色，通过华为P60 Pro领先业界的影像能力，呈现出令人称奇的画面质感，甚至让用户落入“是不是单反”拍摄的错觉之中，可见华为P60 Pro在日常生活中的应用之广泛。

同时对于喜爱记录生活日常的用户而言，华为P60 Pro同样有着不俗的影像表现。在这两张样张中，第一张充分调用华为P60 Pro的长焦微距能力，英短猫猫身上的的毛发清晰可见，边缘虚化恰到好处，将熟睡中小猫的享受与惬意完美呈现。而在第二张照片中，美短小猫身处植物中心，窗外阳光适时撒在小猫身上恰好被华为P60 Pro的镜头所捕捉。同时前景中的绿叶虚化过渡自然，将小猫回眸的一瞬间拍出艺术感，渲染出极强的氛围感。

从目前展示的几组样张来看，无论是光线复杂环境下的远景照片，还是暗光场景下的长焦近景照片，华为P60 Pro都为用户呈现出观感极佳的成片效果，甚至不输一些微单。尤其广泛的应用场景，使得用户只需一台手机就能完成不同影像需求，无论是演唱会、超级月色还是拍摄宠物记录日常生活，华为P60 Pro都能出色成片，让画面拥有呼吸感，暗藏每一段生活往事。而这一切，都离不开华为P60 Pro足够扎实的影像堆料，以及在影像领域多年深耕带来的软件算法辅助，如果用户想要完整体验华为P系列影像旗舰所带来的画面震撼，那么华为P60 Pro绝对是不二之选。