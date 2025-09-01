vivo Y500发布：8200mAh蓝海电池+满级防水，续航耐用双灭霸售价1399元起

【天极网手机频道】续航耐用双灭霸vivo Y500于今晚正式发布，不仅搭载vivo史上最强8200mAh超薄蓝海电池，更叠加IP68/IP69/IP69+满级防水与金刚磐石架构，，耐用实力全面提升，堪称中端机中的“续航耐用双灭霸”，同时凭借旗舰级外观、360°穿墙天线等配置，致力于成为大众用户的长周期用机首选。

作为 vivo Y 系列续航能力的明星产品，vivo Y500的8200mAh蓝海电池从容量、耐用性、适配场景三方面解决用户痛点，搭配 90W 安心远航闪充，仅需64分钟即可从0%充至100%，碎片时间充电就能满足全天续航，彻底终结出门必带充电宝的困扰。

得益于电池中添加的半固态电解质，vivo Y500高温低温环境下也具备稳定续航能力，针对用户担忧的电池老化问题，vivo Y500 通过创新电池材料、自研健康算法与旗舰级品控，承诺 “6 年使用依然耐用”，首销期间赠送的 “4 年电池宝” 权益更让用户无后顾之忧。此外，全局直驱供电与 24 重充电保护技术，进一步保障了充电与使用过程中的安全性。

在防护性能上，vivo Y500 实现了中端机的里程碑式跨越。其IP68/IP69/IP69+满级防水能力，不仅能通过 1.5 米水深 24 小时浸泡测试，还可承受 80℃高温、100 倍大气压的高压喷水测试，日常泼溅、雨天使用、甚至短暂浸水都无需担心。

抗摔能力同样硬核，依托金刚磐石架构，vivo Y500 通过 SGS 金标五星抗跌耐摔等两大权威认证，为户外工作者提供了坚实防护。

vivo Y500 在外观设计上融入高端旗舰语言，提供冰川蓝、龙晶紫、玄武黑三款质感配色，全机身磨砂工艺搭配经典直屏直边框，既保证了舒适握持感，又避免了指纹残留问题。后置镜头模组的双层星环设计尤为亮眼，底部航空级铝合金镜圈打造高亮倒角光影，顶部镜圈包裹镜头，兼顾美观与防护，实现 “耐看又耐用”。

屏幕方面，6.77 英寸悦目护眼屏通过国家眼科中心测试与 SGS 低蓝光认证，在呈现清晰画质的同时减少眼部疲劳，长时间刷视频、看文档更舒适。通信能力上，360°穿墙天线布局使信号接收提升 255%，AI 网络智选功能可在电梯、地库等弱网场景自动切换优质信号，国家无线电监测中心五星级认证进一步印证其通信稳定性。

此外，全景环绕立体声带来沉浸式听觉体验，天玑 7300 处理器保障高帧游戏运行，全功能 NFC 支持公交地铁刷卡，职业模式助力特定人群提升工作效率。

售价方面，vivo Y500提供四种容量版本供选择，8GB+128GB版本售价1399元、8GB+256GB版本售价1599元、12GB+256GB版本售价1799元、12GB+512GB版本售价1999元，并于 9 月 5 日正式开售，预售及首销期间，更有超过800元的超值好礼相赠。礼包内有4年的电池宝，1年进水宝，全能守护礼盒，vivo会员新机礼包。还有至高300元以旧换新补贴，以及至高6期分期免息，碎屏宝买一年送一年，更多vivo会员权益等。

从8200mAh 蓝海电池的 “续航统治力”，到满级防水抗摔的 “耐用安全感”，再到旗舰级设计与通信的 “体验越级”，vivo Y500 精准击中大众用户对 “长周期、高可靠、全场景” 用机的需求。