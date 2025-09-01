您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

vivo Y500发布：8200mAh蓝海电池+满级防水，续航耐用双灭霸售价1399元起

2025-09-01 19:57:53 作者：毛毛

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】续航耐用双灭霸vivo Y500于今晚正式发布，不仅搭载vivo史上最强8200mAh超薄蓝海电池，更叠加IP68/IP69/IP69+满级防水与金刚磐石架构，，耐用实力全面提升，堪称中端机中的“续航耐用双灭霸”，同时凭借旗舰级外观、360°穿墙天线等配置，致力于成为大众用户的长周期用机首选。

vivo Y500发布：8200mAh蓝海电池+满级防水，续航耐用双灭霸售价1399元起

  作为 vivo Y 系列续航能力的明星产品，vivo Y500的8200mAh蓝海电池从容量、耐用性、适配场景三方面解决用户痛点，搭配 90W 安心远航闪充，仅需64分钟即可从0%充至100%，碎片时间充电就能满足全天续航，彻底终结出门必带充电宝的困扰。

vivo Y500发布：8200mAh蓝海电池+满级防水，续航耐用双灭霸售价1399元起

  得益于电池中添加的半固态电解质，vivo Y500高温低温环境下也具备稳定续航能力，针对用户担忧的电池老化问题，vivo Y500 通过创新电池材料、自研健康算法与旗舰级品控，承诺 “6 年使用依然耐用”，首销期间赠送的 “4 年电池宝” 权益更让用户无后顾之忧。此外，全局直驱供电与 24 重充电保护技术，进一步保障了充电与使用过程中的安全性。

  在防护性能上，vivo Y500 实现了中端机的里程碑式跨越。其IP68/IP69/IP69+满级防水能力，不仅能通过 1.5 米水深 24 小时浸泡测试，还可承受 80℃高温、100 倍大气压的高压喷水测试，日常泼溅、雨天使用、甚至短暂浸水都无需担心。

vivo Y500发布：8200mAh蓝海电池+满级防水，续航耐用双灭霸售价1399元起

  抗摔能力同样硬核，依托金刚磐石架构，vivo Y500 通过 SGS 金标五星抗跌耐摔等两大权威认证，为户外工作者提供了坚实防护。

  vivo Y500 在外观设计上融入高端旗舰语言，提供冰川蓝、龙晶紫、玄武黑三款质感配色，全机身磨砂工艺搭配经典直屏直边框，既保证了舒适握持感，又避免了指纹残留问题。后置镜头模组的双层星环设计尤为亮眼，底部航空级铝合金镜圈打造高亮倒角光影，顶部镜圈包裹镜头，兼顾美观与防护，实现 “耐看又耐用”。

vivo Y500发布：8200mAh蓝海电池+满级防水，续航耐用双灭霸售价1399元起

  屏幕方面，6.77 英寸悦目护眼屏通过国家眼科中心测试与 SGS 低蓝光认证，在呈现清晰画质的同时减少眼部疲劳，长时间刷视频、看文档更舒适。通信能力上，360°穿墙天线布局使信号接收提升 255%，AI 网络智选功能可在电梯、地库等弱网场景自动切换优质信号，国家无线电监测中心五星级认证进一步印证其通信稳定性。

vivo Y500发布：8200mAh蓝海电池+满级防水，续航耐用双灭霸售价1399元起

  此外，全景环绕立体声带来沉浸式听觉体验，天玑 7300 处理器保障高帧游戏运行，全功能 NFC 支持公交地铁刷卡，职业模式助力特定人群提升工作效率。

  售价方面，vivo Y500提供四种容量版本供选择，8GB+128GB版本售价1399元、8GB+256GB版本售价1599元、12GB+256GB版本售价1799元、12GB+512GB版本售价1999元，并于 9 月 5 日正式开售，预售及首销期间，更有超过800元的超值好礼相赠。礼包内有4年的电池宝，1年进水宝，全能守护礼盒，vivo会员新机礼包。还有至高300元以旧换新补贴，以及至高6期分期免息，碎屏宝买一年送一年，更多vivo会员权益等。

vivo Y500发布：8200mAh蓝海电池+满级防水，续航耐用双灭霸售价1399元起

  从8200mAh 蓝海电池的 “续航统治力”，到满级防水抗摔的 “耐用安全感”，再到旗舰级设计与通信的 “体验越级”，vivo Y500 精准击中大众用户对 “长周期、高可靠、全场景” 用机的需求。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

毛毛

最新资讯

续航耐用双灭霸vivo Y500发布

热门视频

续航耐用灭霸vivo Y500评测

新品评测

OPPO K13 Turbo Pro：极致释能
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录