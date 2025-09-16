「超能小直屏」rPhone 评测：千元级的“苹果味”，兼顾防水抗摔和大电池

【天极网手机频道】作为真我15系列的新品之一，真我15T是一款全新定位的机型，它主打果味外观、轻薄手感与持久续航，面向年轻用户打造出一款“超能小直屏”。那么，它的实际表现究竟如何呢？

天极网此次拿到的是真我15T「魅影黑」版本，整体外观简约而低调。机身采用刀锋型立体中框设计，线条利落干练，侧边光泽细腻精致，为整机注入了锐利又时尚的气息。后盖经过类磨砂工艺处理，不易沾染指纹;虽然配色低调内敛，但凭借与真我15 Pro相同的独家流光晕染工艺，在特定光照下依旧能呈现出细腻的质感变化，低调中不失精致。

在外观设计方面，真我15T实测整机重量约185g，机身厚度约7.89mm，配合与iPhone同款的大R角设计，无论横向还是纵向握持，都更加贴合手掌，久持也不易疲劳。它搭载了一块6.57英寸的小直屏，单手即可轻松掌控。这块由京东方打造的直屏，屏占比高达93%，最高支持120Hz刷新率，在户外强光直射下 峰值亮度可达4000nit，画面鲜活通透，配合超窄边框带来更协调的视觉观感，显著提升沉浸体验。

在护眼方面，真我15T支持低频类DC调光和2160Hz高频PWM调光，有效缓解长时间使用时的眼部疲劳，让用户在长时间观看或游戏中也能保持舒适。

真我15T的后置镜头模组位于机身背部左上角，由整块铝合金材质打造，金属光泽细腻，进一步提升了整机质感，与后盖的衔接也更加一体化。坚固的材质让镜头更耐磨，使用寿命更长。同时，真我15T通过内部结构优化，使镜头凸起几乎接近“纯平”，无论是单手握持，还是横屏游戏或观影，都不会挡手或硌手，握持体验更为舒适。

在性能方面，真我15T搭载天玑6nm芯片，能够保证日常使用的流畅与稳定。在高性能需求场景下的《王者荣耀》测试中，整局体验下来机身几乎无发热，游戏运行丝滑流畅。根据 Perfdog 实测，其平均帧率达到59.9fps，配合6050mm²钢化VC散热系统，即便在高负载游戏或多任务并行的情况下，也能保持机身凉爽，确保体验始终顺畅。应用启动迅速，高频率任务切换也毫无压力，性能与能效表现均衡。

续航方面，真我15T在183g轻薄机身中塞入了一块7000mAh大电池，得益于801Wh/L能量密度的石墨单电芯设计，使得轻薄与大容量兼得。这一电池容量相当于两部 iPhone 16 Pro 的总和，带来远超同级的续航表现。在天极网续航测试模型，续航表现如下：

在充电方面，真我15T支持最高60W有线快充，天极网实测30分钟可充电约49%，完全充满耗时约69分钟。同时系统内置的盘路充电功能，在充电过程中可绕过电池直接为主板供电，大幅降低发热;此外，真我15T还支持5W反向有线充电，在应急场景下可以为其他设备补电。

同时，根据真我官方的描述，真我15T搭载的7000mAh大电池，即便经过5年1600次循环使用，电池健康度仍≥80%，不仅保证在日常使用无需担心电池的续航问题，长时间使用也不同担心电池使用寿命问题。

在影像方面，真我15T前后均配备5000万像素高清摄像模组，f/1.8大光圈在光线充足环境下能够带来清晰细腻的成像效果。

在系统功能方面，真我15T在功能上支持Live Photo，并在人像模式下提供晨曦梦境、怀旧光景、朦胧、柔美、梦幻五种柔光滤镜，让用户在人像创作中拥有更多选择，轻松拍出富有氛围感的照片。

在AI体验上，真我15T同样支持Next AI，集成了AI消除、AI超清、AI传送门以及小布助手问答等多项功能，能够轻松应对日常学习、工作与生活中的多样化需求，让使用更高效便捷。

在其它功能方面，真我15T支持IP69+IP68+IP66满级防水，无惧日常意外，无论是雨天出行、厨房用机，还是游泳等特殊场景，都能提供全方位保护，即便在水深2米的极限环境下也能安全浸泡30分钟。配合铠装防摔架构，整机在日常使用中更抗摔耐用。与此同时，真我15T还支持NFC功能，可模拟交通卡和门禁卡，为通勤和生活带来更多便利;机身内置红外遥控功能，能够直接控制电视、风扇、空调等智能家电。

值得一提的是，作为一款入门级别的机型，真我15T也非常适合家中长辈使用。它贴心加入了多种功能模式，当接听电话时若未连接耳机，会自动开启扬声器并调大音量，方便听力不佳的用户轻松沟通。

作为真我15系列的新品，真我15T有着十分明确的定位。这款采用与 iPhone 同款 R 角设计的超轻小直屏，在手感、外观、续航与耐用性方面均表现亮眼，尤其适合既追求大电池续航，又注重轻薄手感的用户。以上便是真我15T的完整评测内容。