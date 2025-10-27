【天极网手机频道】在当今高质量发展的时代浪潮中，一批深耕细分领域、掌握核心技术、具备持续创新能力的中小企业正成为推动产业升级的重要力量。深圳市遨游通讯设备有限公司正是其中的一员。从最初聚焦“危、急、特”场景起步，到获评国家级科技型中小企业，再到跻身国家级高新技术企业、专精特新中小企业行列，遨游通讯始终以稳健步伐夯实发展根基。每一步进阶，都伴随着技术积累的深化与产品体系的完善;每一次跃升，都源于对“危、急、特”场景需求的深刻洞察与持续响应。如今，公司再攀高峰，成功入选国家级专精特新“小巨人”企业名单，这不仅是对其过往扎实耕耘的权威认可，更标志着其在细分赛道上实现了从跟随到引领的关键跨越。

一、聚焦“危、急、特”场景，锚定细分赛道实现差异化突围

“危、急、特”场景，即危险作业场景、应急救援场景与特种行业定制。这些场景对通信设备提出了远超常规环境的严苛要求：设备不仅要能在极端条件下稳定运行，还需具备防水、防尘、防震、防爆、宽温域适应等多重能力。遨游通讯正是围绕这些高门槛、高价值的特殊需求，相继推出九重防爆标准、多模稳控系统和全景前瞻架构，构建起自身独特的产品体系与技术壁垒。

九重防爆标准从主板、电池到壳体，通过主板电路保护、主板限流保护、主板覆膜保护、电池双路保护、电池泄压保护、电池浇封保护、壳体三防保护、壳体静电保护、壳体冲击保护，保障设备在危险作业场景中安全通讯;多模稳控系统通过融合多种通信模式，在复杂甚至无网环境下，保障通信链路的稳定可靠;而全景前瞻架构则在产品设计初期即预留丰富的功能扩展接口，支持多种数据采集模块与外设灵活接入，使单一终端能够适配多样化的行业作业需求。这三大技术协同作用，不仅显著提升了设备在极端条件下的可靠性与适应性，更从根本上解决了传统通信终端在危险作业场景、应急救援场景和特种行业定制中“不敢用、不能用、不好用”的痛点，为行业用户提供了真正可用、好用、管用的智能终端解决方案。

二、以硬核技术筑牢根基，构建全链条创新生态

技术是专精特新企业的立身之本。遨游通讯坚持自主研发，已累计获得75项国家专利技术、128项国家标准认证、12项软件著作权及3项作品著作权，并参与起草制定包括《物联网 基于物联网和传感网技术的动产监管集成平台系统要求》在内的多项国家、团体及企业标准。其“北斗高精度全域通讯智能终端的研究及应用”项目，更被工业和信息化部确认为科学技术成果。在产品层面，AORO M6、AORO M8等产品，分别荣获了“创客中国”大赛三等奖、“直通乌镇”全球互联网大赛三等奖、“2024年广东省名优高新技术产品”称号等荣誉。这些成果并非孤立的技术堆砌，而是源于公司集研发、设计、生产、销售于一体的完整产业链布局，以及对“让世界更安全、更高效、更智能”使命的坚定践行。

三、荣誉背后是体系化能力，品牌价值持续升维

近年来，遨游通讯的品牌影响力与行业认可度持续提升。公司不仅是深圳知名品牌、湾区知名品牌，还获评“2024深圳行业领袖企业100强”“大湾区高成长企业100强”“粤港澳大湾区人工智能+重点企业TOP50”，并担任深圳市人工智能产业协会副会长单位、中国应急管理学会石油石化安全与应急工作委员会理事单位等多个重要行业组织职务。2025年，“AORO M6-Pro在危急特场景的应用”被列为AI标杆产品典型案例，进一步印证了其解决方案在真实复杂环境中的实用价值。这些荣誉并非偶然，而是企业长期坚持“以本立、以谦合、以勤胜”价值观，持续打磨产品力与服务力的自然结果。

从聚焦细分场景的精准定位，到核心技术的持续突破，再到标准制定与生态共建的行业引领，遨游通讯走出了一条专精特新的高质量发展路径。其入选国家级专精特新“小巨人”，既是对其过往成绩的肯定，也标志着中国中小企业在高端制造与智能终端领域正迈向更高水平。未来，随着新质生产力的不断释放，像遨游通讯这样扎根实业、勇于创新的企业，必将为产业安全与智能化升级贡献更多坚实力量。