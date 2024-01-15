荣耀Magic6系列发布，一同亮相的MagicOS 8.0有何过人之处？

【天极网手机频道】2024年刚进新年，荣耀就带来了最新一代的旗舰荣耀Magic 6系列，它这次在影像、续航、通信、系统等方面，继续大幅升级，依然是“手机做载体，技术真本体”，除了荣耀Magic 6系列，自研操作系统MagicOS 8.0也正式亮相。

先来简单聊一下荣耀Magic6系列。作为创新集大成之作，荣耀Magic6系列在通信、续航、屏幕、玻璃、影像、AI等领域为消费者带来了更“新”的体验，包括重构手机直连卫星通信解决方案的荣耀鸿燕通信、全新升级的第二代青海湖电池、超耐摔的荣耀巨犀玻璃、单反级荣耀鹰眼相机、持续引领的荣耀绿洲护眼技术等等。

此次荣耀Magic6全系不仅搭载全新升级的自研射频增强芯片HONOR C1+，Magic6 Pro还搭载全新的、更优的手机直连卫星通信技术解决方案――荣耀鸿燕通信，拥有迄今行业更快卫星连接速度，降低了对星时长和卫星通话的功耗，让卫星通信的信号更佳、续航更久。

荣耀Magic6系列搭载全新升级的第二代青海湖电池，荣耀Magic6的电池容量达到5450mAh，荣耀Magic6 Pro电池容量更是高达5600mAh，全新的自研能效增强芯片HONOR E1配合荣耀都江堰电源管理系统，通过软硬结合实现了智慧充放和低温增强，在低温、低电量情况下的综合续航能力也大幅提升，实现了行业低温续航技术的新突破。

屏幕方面，荣耀Magic6系列在清晰度和亮度更优的前提下继续引领护眼技术;全系搭载荣耀巨犀玻璃，通过了瑞士SGS多场景金标五星抗跌耐摔认证，即便是在大理石、柏油路面、砂石路面这种场景下也依旧抗跌。

引起全场瞩目的，莫过于荣耀Magic6系列全新单反级荣耀鹰眼相机带来单反级全场景优异抓拍和全焦段高清画质表现。全系采用定制5000万像素的超动态鹰眼主摄，其中荣耀Magic6 Pro更是采用目前业界领先F1.4超大可变光圈，支持F1.4-F2.0智能可变光圈;同时配备1/1.49英寸业界领先大底长焦传感器、1.8亿像素的潜望长焦，实现了更进一步的全焦段鹰眼抓拍。

除了这些黑科技之外，MagicOS 8.0在智慧互联、流畅性能、隐私安全、科技美学四大领域实现体验进化。

全新标志性的交互功能“任意门”，基于荣耀端侧平台级AI大模型的数据化学习和个性化习惯，通过感知中台，基于多模决策引擎，让各种跨应用操作，轻轻一拖、直达需求，实现突破性的操作体验升级。

比如我们经常会在手机上进行跨应用之间的操作，需要在不同应用之间来回切换，操作起来比较麻烦。任意门功能正好应对这一难题，比如在社交平台上看到一件衣服想要查询价格时，只需要通过任意门一按一拖就能完成查询，省时又省力。

还有全民volg时代，人人都爱拍上一拍，但是制作视频是个细致活，素材剪辑、挑选合适BGM，一步都不能少。而荣耀Magic 6智慧成片新功能可以帮助我们一键式搞定，在相册的创作里，点击智慧成片唤醒YOYO助理，告诉它你的需求然后等上一会，一支你想要的视频就生成了，直接就能发圈发其他社交平台。



在隐私安全方面，MagicOS 8.0基于端侧AI技术的进化带来了系统级的安全空间，图片、文件隐藏至平行空间，与主空间隔离，外部应用就无法访问，用户可以自行设置指纹切换空间，这样就可以从锁屏界面直接进入到隐私空间，更快也更安全。



MagicOS 8.0结合YOYO建议带来了更系统的设计，提供胶囊、卡片、声音、眼控等多模态智慧体验，可实时显示打车、外卖、航班、火车、快递、音乐播放、电影、游戏、系统服务等8类场景的任务状态，全局触达，一瞥即知，目前百度、滴滴、高德打车、航旅纵横、美团外卖、丰巢、顺丰快递、QQ音乐、网易云音乐等应用上都可体验到。

交互的变革驱动生态的变革，MagicOS 8.0创新地推出基于IUI的“新生态”范式，以YOYO智能助理为载体，充分协同端云大模型的能力，就如Magic所表达的意思一样，给用户带来更多“魔法”体验。

荣耀Magic6系列于2024年1月11日开启预售，1月18日10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售。其中，荣耀Magic6提供12+256GB、16+256GB、16+512GB三个版本，售价 4399元起;荣耀Magic6 Pro提供12+256GB、16+512GB、16GB+1TB三个版本，售价 5699元起。感兴趣的用户可以前去线下门店或线上官方商城了解购买。