后置5000万OIS光学防抖，实力新机vivo Y78+开售仅1599元起

【天极网手机频道】4月26日，vivo Y78+全网正式开售，售价1599元起。首创天青瓷质感工艺，一如雨过天青的烟雨江南温婉、素雅，搭配旗舰标配OIS光学防抖影像功能，设计影像双越级;旗舰级120Hz 3D OLED 曲面屏，优雅流畅，有颜有实力。

在今日，vivo Y78+更携手天猫大牌上新日，诚邀各位粉丝上淘宝搜索“vivo Y78+”，一起探索天青之旅，更有以旧换新至高补贴600元、购机免息等多重好礼。

首创天青瓷质感工艺 一抹烟雨江南天青色

在东方美学中，好的设计像茶，越品越醇。一如天青瓷，至纯至雅，时至今日依然是中国审美观的最高水淮。vivo Y78+从中国陶瓷艺术的代表――宋瓷中采撷灵感，引入手机设计当中，带来天青色配色，呈现含蓄清雅的内涵和温润通透的质感。

可遇不可求的天青色背后，是一次次的细节打磨与技术工艺的再突破。近千次的油墨调整配合天青瓷质感工艺、纳米光刻工艺，使vivo Y78+再现烟雨江南的天青色，光泽透亮、色泽温润的观感与触感仿若千年汝窑握于手中，轻抚背板下若隐若现的柳叶纹理，犹如划过漓江拂柳，心旷神怡，使人们在忙碌喧器的工作生活中独得一刻的宁静与祥和。

与此同时，vivo Y78+还带来暖阳金、月影黑两款配色，暖阳金仿佛置身于春日的沙滩、如丝如画的纹理在风的吹拂下如层层浪花微微荡漾，温暖又治愈;在幽深的夜晚，皎洁的月光散发着淡淡的微光，照射在广阔无垠的大地，黑色与微光交相辉映，再次赋予月影黑配色更多神秘、高级质感。

出彩的配色之外，vivo Y78+同样带来简约灵动的设计新表达，星环在方圆融合的云阶双镜设计之间点缀，既带来层次感又增加整体质感;3D弧面设计搭配7.89mm机身厚度、2.43mm极窄中框以及177g的重量，轻薄机身一样拥有舒适的握持手感。

后置5000万OIS光学防抖 超级夜景清晰定格

在夜晚环境下，为还原正确的色彩，相机会增加曝光时间获取足够的光线来拍摄照片，但往往因为手部抖动、曝光过长，导致夜景照片中的细节模糊、颜色失真、噪点过多等问题。vivo Y78+搭载后置5000万OIS光学防抖，能够有效改善手抖造成的影像模糊，结合超级夜景、多帧降噪算法，即使是在室内昏暗的酒吧、室外微光的露营地等暗光环境下，也能呈现色彩还原准确、画质清晰的超级夜景照片。

在后置5000万OIS光学防抖的技术上，vivo Y78+带来人像处理、光斑人像虚化两大人像算法。不仅可以通过微米级的人像检测对人像效果处理，一键拍出富有艺术感的背景虚化，光斑人像算法还能模拟出光斑柔美、人物主体细腻有质感的光斑人像虚化大片。

在前置人像拍摄上，vivo Y78+支持五重超质感美颜保留真实肌肤质感，平滑有光泽、眼神有神采，效果更惊艳，同时支持视频美颜功能，在视频会议、视频教学、视频聊天等场景下，无惧妆容、出镜更自信。

高通骁龙动力芯+超大容量电池 实力续航不焦虑

轻薄机身，同样也有出色的性能与使用体验。vivo Y78+搭载台积电6nm制程工艺高通骁龙695芯片，稳定的性能表现日常使用、游戏畅玩无压力。配备最高12GB+256GB大内存实现存储自由，同时内存融合3.0技术，即便在游戏场景下，开启微信语音通话，也丝毫不用担心内存不足导致游戏、通话闪退等问题。

为了帮助游戏玩家带来持久畅快的游戏体验，vivo Y78+还配备了一块旗舰级120Hz 3D OLED 曲面屏以及5000mAh+44W闪充组合，丝滑畅玩游戏的同时电量不焦虑。120Hz自适应变速高刷屏，可根据屏幕浏览内容，自动调节刷新率。游戏场景流畅细腻呈现，静态场景低刷省电，105% NTSC色域、100% P3广色域覆盖，还带来更鲜艳、更精细、色彩还原度更高的观影体验。

5000mAh的大容量电池，畅玩游戏无压力;44W疾速闪充可在30分钟将电量从0充至50%，高效的闪充速度能在碎片化的游戏中，将电池充满。而在耐用方面，vivo Y78+的电池循环在1600次完整充放循环下电池容量仍大于80%，远高于行业内公认的800次充放循环剩余容量大于≥80%的标准。搭配可承受微跌落3.2万次、-20°C快速冷冻、50°C高温炙烤等超越行业标准屏幕测试的3D OLED曲屏，让vivo Y78+能够经受得住时间和使用频率的双重考验，长久使用依旧持久耐用。

目前，vivo Y78+现已全网正式开售，购机即享多重好礼。vivo Y78+ 8GB+128GB版本，1599元;8GB+256GB版本，1799元;12GB+256GB版本，1999元。