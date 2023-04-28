2023年第一季度，OPPO重回中国手机市场第一，做对了什么？

【天极网手机频道】随着2023年第一季度的结束，各大调研机构关于手机市场的调研报告也相继出炉。先是由Canalys公布的2023年第一季度的全球智能手机市场份额数据显示，只有苹果和OPPO完成了逆势增长，而OPPO还是整个安卓阵营唯一一个实现同比增幅的手机品牌，另据年该机构发布的国内手机市场数据显示，OPPO表现亮眼，稳居安卓第一。

紧接着，Counterpoint在近期也公布了2023年第一季度中国智能手机市场份额排名，苹果排在第一位，OPPO则以18.3%的市场份额排在了第二，成为国内品牌第一。两份数据无不说明，OPPO第一季度的市场表现十分强势。

但是，就目前整个手机市场的大环境来看，已经还没有走出寒冬，那么问题来了，OPPO为何能在整体手机市场环境下滑的情况下，实现逆势增长呢？在我看来，能够在全球市场中逆势增长、率先回暖，与其积极创新有着相当大的关系。

首先在高端品牌必争的影像赛道上，OPPO进一步升级计算摄影为计算光影，通过软件、硬件、芯片、算法四位一体的统筹协作，给用户带来更硬核的影像能力。比如Find X6系列，OPPO Find X6 Pro作为OPPO今年主打的影像旗舰，一英寸的IMX989广角大底+IMX890加持的超广角和潜望式长焦，实现了全主摄的产品特性，另在马里亚纳X NPU芯片和哈苏影像系统的加持下，让这款手机成为了当下拍摄最好的旗舰手机之一。

还有报告认为，OPPO在2023年Q1的优秀表现得益于其双旗舰高端战略。OPPO凭借旗下的OPPO Find N2以及OPPO Find N2 Flip两款折叠屏产品在Q1取得了非常优秀的市场表现，两款产品在Q1折叠屏市场中拿下了35%的市场份额，Find N2 Flip更是带来了22%的市场占有率，成为了Q1最火爆的折叠屏产品。

另外，除了产品和高新技术，一加也为OPPO助力不少。据悉，一加在被定义为主打性能、主攻线上市场的先锋品牌后，另在OPPO线上线下多渠道的资源配合下，取得了同比超过300%的逆势涨幅，因此也进一步提高了OPPO的品牌竞争了。

综合而言，OPPO逆势增长很大部分原因是由于它在高新技术和产品方面不断探索和创新，毕竟在如此激烈的市场竞争中，只有不断提升产品技术含量和用户体验，才能赢得消费者的信任。