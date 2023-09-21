专访荣耀赵明：「折叠V」按下加速键，以硬实力向苹果、华为“亮剑”

【天极网手机频道】荣耀于本周二正式发布了折叠钱包设计的荣耀V Purse，新机首发荣耀蝶翼铰链，应用了荣耀青海湖双电池技术，折叠形态下机身厚度仅8.6mm。荣耀V Purse也推出了人机交互功能，借助侧边显示，手机可展现个人状态等手机“个性签名”;基于MagicOS平台级AI功能拓展，用户可在支付场景下双击背屏快捷支付。荣耀V Purse共有两个版本，16G+256GB和16G+512GB版本，价格分别为5999元和6599元，9月19日开启预售，26日正式开售。

发布会后，荣耀CEO赵明在接受包括天极网在内的多家媒体群访，就折叠屏手机产品、市场以及未来发展趋势作了进一步探讨。同时，针对近日荣耀将回归华为的传闻，赵明回应称“绝无可能”。

亮剑不怯战，荣耀希望和华为、苹果在实力上对碰

谈及华为的回归时，赵明表示：“一个强大竞争对手的出现，会让我们可以快速地去奔跑，今天华为是荣耀最为尊敬也是最期待的竞争对手”荣耀希望用最好的产品和状态和华为在实力上对碰，这样的竞争才让行业充满活力。

至于为何将发布时间选在9月？赵明正言，荣耀有荣耀V Purse这么好的产品，有着荣耀自己的思考和理解，敢于和苹果、华为等“高手”同台竞技。赵明认为，“当最强的对手亮相的时候，最重要的是得有亮剑的精神。”

在赵明看来，荣耀不怯战，但永远都要为最困难的竞争做好准备。荣耀很早便将极致轻薄当做折叠屏的发力方向，并清醒的意识到轻薄才是折叠屏的第一科技力，也是荣耀折叠屏的技术护城河。荣耀将折叠屏手机做到跟直板机一样轻和薄，用这样的理念为消费者提供最不可拒绝的折叠屏，而这就是荣耀敢于“亮剑”的实力。

经过两年的积累，2023年是荣耀产品力爆发的一年，从荣耀90系列、荣耀Magic5系列，再到荣耀Magic V2系列、荣耀V Purse，荣耀产品线全线爆发，已具备全面的向行业发起挑战的能力。





荣耀「折叠V 」按下加速键，快速普及折叠屏

最近这两年折叠屏进入高速发展期，中国市场步伐更快。根据Counterpoint最新的全球折叠屏智能手机追踪与预测显示，到2027年，全球折叠屏手机出货量预计将超过1亿部。折叠屏手机市场对于手机厂商来说是必争之地，各家都寻求在折叠屏产品的硬件或者形态上进行突破。

荣耀今年上半年推出荣耀Magic V2，打破折叠屏与直板机边界，引领折叠屏手机进入“毫米时代”。荣耀V Purse的发布，则补全了荣耀外折屏手机产品线。从大尺寸风格来看，荣耀Magic V2这款产品偏向商务，而实现8.6mm极致轻薄的荣耀V Purse则从另外一个方向去演绎，用折叠演绎了时尚。赵明透露，后续荣耀会把V系列作为折叠屏所独有的一种标识，以荣耀Magic V、荣耀V Purse来承载未来全新的折叠屏。

从起售价5999元来看，荣耀V Purse在折叠屏手机领域颇具竞争力。在推出荣耀V Purse之前，业内外都不曾预料大尺寸折叠屏手机能下探到5999元的价格。赵明表示，荣耀希望尽可能多地让消费者体验到，让折叠屏快速地去普及，这是荣耀的价值主张。

市场格局未定，行业引领需要拿出更有思考的产品

当问及如何评价苹果iPhone15系列时，赵明称，苹果一直是智能手机的引领者，期待苹果拿出更有思考，更有未来领导力的产品和创新出来，这也是行业的期待。

虽然荣耀V Purse与iPhone 15系列同样是在9月发布，但是赵明强调，荣耀V Purse并不是对标苹果或者其他产品，而是一款挑战自己的产品，是对未来智能机发展趋势的一次极具意义的探索。

荣耀V Purse带给行业与用户更重要的是，关于未来的人机交互的思考，同时让科技和时尚以这样的方式进行碰撞，打破思维的边界。当更多的品牌也参与进来，就会形成一种合力与趋势，成为行业的新吸引力。

至于华为回归后荣耀是否受影响最严重？赵明认为这种担心没有必要，如今荣耀和华为早已经是充分竞争状态。对于荣耀曾经的华为身份，最好的致敬就是用最强的产品、用最好的状态跟华为竞争。

现如今，折叠屏手机市场快速上升而又格局未定，全球和国内市场均看好这一极富潜力的“增长极”。随着华为、三星、荣耀等厂商在折叠屏手机的形态、软硬件、交互、互联、定价等方面的持续迭代，以及未来苹果等厂商的加入，折叠屏领域必将激烈地、快速地朝着下一个顶点进发。未来直板机时代的“千帆竞技”与问鼎之战，或将在折叠屏领域重现。