【天极网手机频道】2025 OPPO开发者大会(ODC25)于今日上午举行，全新 ColorOS 16 正式亮相。这款以 “流畅本色・AI 出色” 为核心的系统，凭借三大自研流畅科技、断代领先的 AI 记忆能力、跨品牌生态互联突破及全场景 IoT 赋能，重新定义安卓系统体验。ColorOS 16将于 10 月 15 日开启内测，11 月推出正式版，率先搭载于 OPPO Find X9 系列、OPPO Pad 5、一加 15 及一加 Ace 6 等新品。

“用扎实的技术突破解决用户痛点，让每个用户成为生活主角。”OPPO ColorOS 设计总监陈希在发布会上强调，底层技术革新与场景化创新是此次升级的核心。

三大流畅科技构建 “无短板” 体验是 ColorOS 16 的核心突破。极光引擎打造安卓首个无缝架构，通过一体化绘制与分布式调度，打破传统模块化割裂感，负一屏、通控中心等高频场景实现无断层交互，三方应用滑动帧率稳定性提升 52%。小红书、B 站等应用的动效衔接如 “图标生万物”，点击时窗口仿佛从图标中生长，返回时平滑收回。

潮汐引擎首创芯片级动态追帧技术，从硬件底层优化性能分配，重载场景流畅度提升 37% 的同时功耗降低 13%。无论是 4K 60 帧 HDR 暗光录制，还是游戏 + 视频通话的多任务叠加，均能全程稳定运行，更给出 6 年持久流畅承诺。而繁星编译器作为安卓首个跨级融合编译技术，打通 Java 到硬件的编译链路，让千元机在开机、扫码等核心场景获得旗舰级流畅体验。



AI 体验的 “记忆革命” 成为最大亮点。升级后的AI 一键闪记可解析长视频生成带时间戳的章节摘要，与 B 站等平台深度合作优化内容提取效率;日常场景中，既能语音记录灵感、闪存点餐码，还能自动识别多平台账单并去重分类，形成专属财务合集。更值得关注的是，小布记忆以 “3 分钟准确回答 12 道视频相关问题” 的表现，斩获吉尼斯 “AI 记忆大师” 认证。

基于深度记忆能力，小布助手实现 “搜索 - 问答 - 推荐” 闭环，全局搜索可直接调取闪记的体检报告，语音问答能生成个性化答案，还能依据习惯推荐门店服务。新增的 AI 实景对话支持嘈杂环境声纹识别，连续提问可随时打断，“指哪答哪” 的交互贴近真实需求。此外，AI 录音分角色转写、全局写作生成 PPT 等功能，进一步强化生产力属性。

跨生态互联的 “破圈” 设计直击用户痛点。ColorOS 16 打通 iPhone 通信壁垒，可直接接听 iPhone 电话、同步短信通知，AirPods 实现开盖即连与空间音频原生体验，Apple Watch 则支持流体云无缝登录，外卖、航班等信息实时同步。电脑端跨屏互联升级至 5 个同时窗口，鼠标拖拽即可传文件，自有生态一碰互传覆盖小红书笔记、抖音链接等多元内容。

视觉与全场景体验同步升级。光场设计模拟真实光影反射，桌面图标呈现立体层次，AI 灵感主题可将静态图转为动态壁纸并匹配情绪文案，图标与文件夹支持自由拖拽形变。平板端新增智能圈选重点、浮窗分屏等功能，手表则上线专属表盘与行业首个 “一表双连” 系统，双持用户可同时连接两部手机。

ColorOS 16 还将流畅体验延伸至 IoT设备：平板支持重点内容智能提取、浮窗分屏等生产力功能;手表上线专属表盘，行业首个 “一表双连” 系统可同时连接两部手机。系统将延续 “月月更新” 传统，更推出隐私安全智护体系与开发者 “一键出海” 服务，覆盖 108 个国家和地区。

从底层流畅优化到 AI 生态重构，ColorOS 16 正重新定义安卓系统体验。随着 Find X9 系列、一加 15 等机型的上市，将会为用户带来更自然的全场景智慧生活。