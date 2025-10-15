您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

ColorOS 16 正式发布：三引擎铸就“机圈德芙”，AI跨生态全面进化

2025-10-15 18:56:10 作者：毛毛

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】2025 OPPO开发者大会(ODC25)于今日上午举行，全新 ColorOS 16 正式亮相。这款以 “流畅本色・AI 出色” 为核心的系统，凭借三大自研流畅科技、断代领先的 AI 记忆能力、跨品牌生态互联突破及全场景 IoT 赋能，重新定义安卓系统体验。ColorOS 16将于 10 月 15 日开启内测，11 月推出正式版，率先搭载于 OPPO Find X9 系列、OPPO Pad 5、一加 15 及一加 Ace 6 等新品。 

ColorOS 16 正式发布：三引擎铸就“机圈德芙”，AI跨生态全面进化

  “用扎实的技术突破解决用户痛点，让每个用户成为生活主角。”OPPO ColorOS 设计总监陈希在发布会上强调，底层技术革新与场景化创新是此次升级的核心。 

ColorOS 16 正式发布：三引擎铸就“机圈德芙”，AI跨生态全面进化

  三大流畅科技构建 “无短板” 体验是 ColorOS 16 的核心突破。极光引擎打造安卓首个无缝架构，通过一体化绘制与分布式调度，打破传统模块化割裂感，负一屏、通控中心等高频场景实现无断层交互，三方应用滑动帧率稳定性提升 52%。小红书、B 站等应用的动效衔接如 “图标生万物”，点击时窗口仿佛从图标中生长，返回时平滑收回。 

ColorOS 16 正式发布：三引擎铸就“机圈德芙”，AI跨生态全面进化

  潮汐引擎首创芯片级动态追帧技术，从硬件底层优化性能分配，重载场景流畅度提升 37% 的同时功耗降低 13%。无论是 4K 60 帧 HDR 暗光录制，还是游戏 + 视频通话的多任务叠加，均能全程稳定运行，更给出 6 年持久流畅承诺。而繁星编译器作为安卓首个跨级融合编译技术，打通 Java 到硬件的编译链路，让千元机在开机、扫码等核心场景获得旗舰级流畅体验。

  AI 体验的 “记忆革命” 成为最大亮点。升级后的AI 一键闪记可解析长视频生成带时间戳的章节摘要，与 B 站等平台深度合作优化内容提取效率;日常场景中，既能语音记录灵感、闪存点餐码，还能自动识别多平台账单并去重分类，形成专属财务合集。更值得关注的是，小布记忆以 “3 分钟准确回答 12 道视频相关问题” 的表现，斩获吉尼斯 “AI 记忆大师” 认证。 

ColorOS 16 正式发布：三引擎铸就“机圈德芙”，AI跨生态全面进化

  基于深度记忆能力，小布助手实现 “搜索 - 问答 - 推荐” 闭环，全局搜索可直接调取闪记的体检报告，语音问答能生成个性化答案，还能依据习惯推荐门店服务。新增的 AI 实景对话支持嘈杂环境声纹识别，连续提问可随时打断，“指哪答哪” 的交互贴近真实需求。此外，AI 录音分角色转写、全局写作生成 PPT 等功能，进一步强化生产力属性。 

ColorOS 16 正式发布：三引擎铸就“机圈德芙”，AI跨生态全面进化

  跨生态互联的 “破圈” 设计直击用户痛点。ColorOS 16 打通 iPhone 通信壁垒，可直接接听 iPhone 电话、同步短信通知，AirPods 实现开盖即连与空间音频原生体验，Apple Watch 则支持流体云无缝登录，外卖、航班等信息实时同步。电脑端跨屏互联升级至 5 个同时窗口，鼠标拖拽即可传文件，自有生态一碰互传覆盖小红书笔记、抖音链接等多元内容。 

ColorOS 16 正式发布：三引擎铸就“机圈德芙”，AI跨生态全面进化

  视觉与全场景体验同步升级。光场设计模拟真实光影反射，桌面图标呈现立体层次，AI 灵感主题可将静态图转为动态壁纸并匹配情绪文案，图标与文件夹支持自由拖拽形变。平板端新增智能圈选重点、浮窗分屏等功能，手表则上线专属表盘与行业首个 “一表双连” 系统，双持用户可同时连接两部手机。 

ColorOS 16 正式发布：三引擎铸就“机圈德芙”，AI跨生态全面进化

  ColorOS 16 还将流畅体验延伸至 IoT设备：平板支持重点内容智能提取、浮窗分屏等生产力功能;手表上线专属表盘，行业首个 “一表双连” 系统可同时连接两部手机。系统将延续 “月月更新” 传统，更推出隐私安全智护体系与开发者 “一键出海” 服务，覆盖 108 个国家和地区。

  从底层流畅优化到 AI 生态重构，ColorOS 16 正重新定义安卓系统体验。随着 Find X9 系列、一加 15 等机型的上市，将会为用户带来更自然的全场景智慧生活。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

毛毛

最新资讯

机圈德芙ColorOS 16 正式发布

热门视频

主打听劝的荣耀Magic8 Pro

新品评测

OPPO K13 Turbo Pro：极致释能
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2025 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录