【天极网手机频道】在社交分享日益频繁的今天，怎么样才能让自己的动态更出圈呢？普通照片缺乏新意，视频剪辑又过于繁琐，第三方拼图软件操作复杂还占内存。全新OPPO Reno15系列的新增“出圈实况拼图”功能，凭借 “一拍二拼三出圈”的极简操作，无需任何第三方应用辅助，在相册内即可完成拍摄、拼接、分享全链路创作，让每个人都能轻松解锁社交爆款动态拼图，成为朋友圈、小红书里的 “显眼包”。

以往想要制作动态拼图，往往需要下载多款第三方应用，先抠图、再拼接、最后导出，不仅操作繁琐，还可能面临画质压缩、格式不兼容等问题。而 OPPO Reno15 系列的“实况出圈”功能，将创作全链路整合在系统相册内，无需额外安装任何软件，彻底告别应用切换的麻烦。

“出圈实况拼图”功能的操作步骤特别简单，拍出实况样张后直接进入手机相册，勾选想要拼接的多张实况照片，系统会自动匹配适配模板，当然，如果自己觉得不满意还可以手动调整尺寸、布局，然后单击其中一张实况图选择“出圈”，系统会自动完成智能抠像、动态拼接，生成连贯的动态拼图，直接保存即可分享，适配主流社交平台，真正实现“即拍即拼即分享”，相比普通静态内容，动态拼图更有故事感和趣味性，点赞评论量往往能翻倍，轻松成为社交圈里的 “爆款内容”，让每个人都能成为自带流量的创作者。

目前，OPPO Reno15 系列已正式开启全渠道预售，如果你也想告别复杂修图，用最简单的方式打造社交爆款内容，不妨趁预售期间锁定OPPO Reno15 系列，待正式开售之后就能第一时间体验“一拍二拼三出圈”的创意乐趣，让每一个生活瞬间都能成为朋友圈里的焦点。