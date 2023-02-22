iPhone 14车祸检测功能问题不断，服务中心收到超百次错误互叫

去年，苹果发布了iPhone 14系列新机，其中全系都新增“车祸检测”功能，能够检测用户是否遭遇严重车祸，并且可以呼叫紧急服务。此前，有关用户在滑雪过程中触发苹果“车祸检测”功能的报道层出不穷，如今这类事件愈发增加。

作为iPhone 14系列和Apple Watch Ultra上搭载的新功能，车祸检测在刚推出时受到了不错的反馈。据官方介绍，支持车祸检测功能的设备内置多个传感器，包括运动传感器、麦克风、气压计、 GPS、CarPlay 和蓝牙进行协同工作。当车祸发生时，这几个传感器会同时工作，检测用户多个方位的情况，甚至能够判断翻车情况。

如果用户在预设时间内没有对屏幕提示信息作出响应，那么系统将会自动通知紧急联系人和救护中心。其中运动传感器可以检测到撞击的精确时刻，以及车辆运动或轨迹的任何变化;麦克风用于检测可能预示着崩溃的巨大声音水平，只有在驾驶时，麦克风才会打开;当安全气囊在窗户关闭时展开后，气压计可以检测到气压的变化;GPS可用于任何突然缺乏移动之前检测速度，并通知设备它正在路上行驶;CarPlay 和蓝牙会给算法一个信号，表明手机在车上，并注意可能会发生的事故。

外媒在报告中指出，苹果的“车祸检测”功能误报导致美国多个州出现救援资源被挤占，引起不小的争议。尤其是上个月底时值国外圣诞节，不少美国用户选择去滑雪来度过假期。根据媒体报道，美国各地的911和紧急调度员收到大量误报，美国科罗拉多州萨米特县仅周末就收到来自4个滑雪场的71次误报，甚至有的救援人员直升机都起飞了才得到消息说是误报，这也让救援人员备受煎熬。

之前就有用户在滑雪过程中意外触发车祸检测功能，据犹他州的调度员称，目前误拨打911电话的数量在增加。他们经常在接到电话后，称这个苹果手表或iPhone的主人发生了严重的碰撞，或者他们遇到了车祸，人们一开始在电话中并没有回应，因为他们不知道这个电话已经拨出，之后他们通常会说，“奥，我很抱歉，我在滑雪。一切都很好”。

该调度员还表示，如今每天都会接到3到5个类似的苹果设备紧急电话，并且没有一个是用户主观意识下拨打的。同时有网友证实，滑雪确实可以触发车祸检测功能，一位用户称，他在以中等速度下山时，他的苹果手表开始拨打911。因此在滑雪时，用户最好关闭iPhone 14上的车祸检测功能。

而在那之后，苹果就曾推出过一版新的固件iOS 16.1.2，并且在更新说明中有一项就是“iPhone 14和iPhone 14 Pro机型的车祸检测实现优化”。有人认为明苹果已经关注到这种情况的发生，并且开始着手优化相关体验。但从目前的反馈来看，似乎这一问题并没有得到缓解，甚至变本加厉。

为此，不少网友认为，iPhone的大量误报导致救援人员白费力气，浪费救援资源的同时也让真正需要救援的人因此被耽误，实在是不应该。虽然科技能够帮助人类，但前提是不应破坏现有规则。同时也引起了有关iPhone车祸检测功能是否过于灵敏的广泛讨论，有人认为如此灵敏十分有必要，宁可错救，不可错过。但也有人认为，大量的错误本就是算法不够精确导致，在如今救援资源有限的情况下，苹果理应暂时调低灵敏度，等算法完善，功能正常之后再恢复。

最新消息显示，苹果已经与当地紧急服务部门合作，以进一步缓解这一问题，但目前并没有实际上的系统更新推出，还得看之后在系统中苹果能否限制这一功能。