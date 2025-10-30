【天极网手机频道】近日，工业和信息化部正式公布了新一批国家级专精特新“小巨人”企业名单，专注于“危、急、特”场景的智能设备及解决方案服务商――遨游通讯赫然在列。这份沉甸甸的荣誉，不仅是对其持续创新能力与市场领先地位的权威认证，更是对其多年来心无旁骛，专注于“危、急、特”场景智能设备及解决方案所取得成就的极高肯定。

遨游通讯自成立以来，始终聚焦于“危、急、特”三大场景：即危险作业场景、应急救援场景和特种行业定制。这一定位精准切入了传统通信终端存在的使用痛点，解决了在极端条件下设备“不敢用、不能用、不好用”的行业难题。在危险作业场景下，遨游通讯推出了九重防爆标准，确保设备在易燃易爆环境中安全可靠运行。面对应急救援的紧迫需求，公司开发了多模稳控系统，实现多种通信模式的切换。针对特种行业的个性化需求，遨游通讯构建了全景前瞻架构，为不同行业提供定制化解决方案。

历经多年深耕，遨游通讯集研发、设计、生产、销售于一体，拥有自己的定制化生产厂房，这种全产业链布局使其能够对市场需求做出快速响应，为客户提供高效的产品定制服务。

荣誉的取得绝非一蹴而就，而是遨游通讯沿着清晰的技术创新阶梯稳步攀登的必然结果。 回顾其发展历程，我们可以清晰地看到一条从“夯实基础”到“引领创新”的成长路径：从最初的科技型中小企业，到被认定为高新技术企业，再到荣获创新型中小企业和专精特新中小企业称号，直至今日斩获专精特新“小巨人”这一企业荣誉。每一步进阶，都印证了遨游通讯在研发投入、成果转化与市场深耕上的不懈努力，完整地展现了一家优质科技企业的进化逻辑。

坚实的技术底蕴与丰硕的产业化成果，共同构筑了遨游通讯问鼎“小巨人”的底气。 任何顶尖的技术，最终都需要通过严格的标准认证与市场检验。遨游通讯交出的是一份令人信服的成绩单：先后荣获128项国家标准认证、75项国家专利技术、30类行业用户验证，12项软件著作权，3项作品著作权，共同完善了其软硬件一体化的知识产权布局。

遨游通讯还将绿色低碳理念深度融入产品全生命周期，不仅荣获绿色供应链认证，其AORO M6 Pro等多款终端更取得粤港澳大湾区碳足迹标识。同时，遨游通讯以质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三大ISO认证为核心，构建了强大的内部管理和现代制造体系。这些实打实的成就，是其“专精特新”特质最有力的注脚。

遨游通讯荣获国家级专精特新“小巨人”企业，是其长期聚焦主业、强化创新能力、提升产业链细分领域竞争力的缩影。展望未来，遨游通讯必将以其更前沿的技术、更可靠的产品和更完善的解决方案，持续为“危、急、特”场景的通信安全保障赋能。